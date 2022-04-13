СКР возбудит дело в связи с обстрелом погранпункта в Курской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела пограничного пункта в Курской области со стороны Украины. Об этом в среду, 13 апреля, сообщается на сайте СК России.

«Главой СК России дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены.

Также в среду СК России во взаимодействии с коллегами из Белоруссии решил заняться расследованием подготовки ВСУ атаки на приграничные области РФ. По данным белорусских силовиков, украинские военные хотели ударить по областям России, которые имеют общие границы с Украиной.

Кроме того, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Министерство обороны РФ зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские вооруженные силы воздерживались.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне проведения специальной военной операции РФ и возможных провокаций со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма. Также повышенный уровень террористической угрозы введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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