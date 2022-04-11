Повышенный уровень террористической опасности ввели в Белгородской области

В Белгородской области ввели повышенный уровень террористической опасности. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Режим будет действовать до 25 апреля, сообщается в Telegram-канале главы региона.

«С сегодняшнего дня и до 25 апреля на территории всей области введен желтый уровень террористической опасности. Что это значит? Желтый уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно», — заявил Гладков.

Кроме Белогородского региона повышенный режим террористической угрозы также введен в других российских областях, граничащих с Украиной. Так, например, 11 апреля установлен высокий уровень террористической угрозы в Брянской и Воронежской областях. В Курском регионе ввели «желтый» уровень террористической опасности. Поводом послужил обстрел из минометов украинской стороной пограничного поста 9 апреля.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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