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В Курской области введут «желтый» уровень террористической опасности с 11 апреля

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В Курской области с 11 апреля будет введет «желтый» уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Об этом в воскресенье, 10 апреля, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

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В своем Telegram-канале он пояснил, что это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — «синий», высокий — «желтый» и последний, критический — «красный».

В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов, отметил Старовойт.

«Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию на номер 102 или 112. Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам», — заключил губернатор.

Днем ранее пограничный пост в Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Как заявил Старовойт, ответным огнем российских пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена. Он пояснил, что находится на постоянной связи с военными, ситуация в приграничных районах под контролем.

6 апреля сообщалось, что позиции российских пограничников обстреляли в Суджанском районе Курской области.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения об обстреле пограничного объекта очень серьезные, эту информацию необходимо проверить.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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