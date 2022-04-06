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Песков прокомментировал сообщения об обстреле пограничников в Курской области

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Сообщения об обстреле пограничного объекта в Курской области очень серьезные, здесь нужна проверка. Об этом в среду, 6 апреля, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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«Эти факты, конечно, нуждаются в проверке, это серьезные очень сообщения. Детальной информацией я не располагаю. Поскольку там речь идет о попытках обстрела пограничного объекта, то рекомендую обратиться в Федеральную службу безопасности», — заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать случившееся.

Ранее в этот же день сообщалось, что позиции российских пограничников обстреляли утром в среду в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

1 апреля силовые службы в Курской области перешли в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде, пишет«Газета.Ru». В тот же день власти Белгородской области сообщили о пожаре на нефтебазе. Как уточнил тогда глава региона Вячеслав Гладков, возгорание возникло в результате авиаудара ВС Украины. По данным властей, на территорию РФ на низкой высоте залетели два украинских вертолета, которые совершили обстрел.

29 марта губернатор Курской области также сообщал, что в тот день был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино на российско-украинской границе в регионе. Он отметил, что обстрел производился со стороны Украины.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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