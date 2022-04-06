Позиции российских пограничников обстреляли в Курской области

Позиции российских пограничников обстреляли 5 апреля в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

Как рассказал Старовойт 6 апреля в соцсети «ВКонтакте», обстрел территории Курской области велся из минометов

«Ночь прошла спокойно, без происшествий. С погрануправлением по Курской области и Минобороны РФ находимся в круглосуточном режиме на связи и координируем все наши действия. Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе», — сказал губернатор.

Схожий инцидент фиксировался в конце марта. Так, 29 марта украинские военные обстреляли погранпункт в Курской области. В результате обстрела никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений. Старовойт призвал граждан не паниковать и заверил, что ситуация находится под контролем.