Удар вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде. Главное

Утром 1 апреля на нефтебазе Белгорода произошел пожар вследствие авиаудара — на территорию РФ на низкой высоте зашли два украинских вертолета, которые совершили обстрел. Погибших и пострадавших в происшествии нет.

Пожар на нефтебазе

Информация о пожаре поступила в 05:51 (мск). О происшествии сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в спортивном центре «Белгород Арена».

Позднее Гладков уточнил, что пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет.

Тушение пожара и реакция властей

Как сообщили в экстренных службах, горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. куб. м каждый, существует угроза перехода огня еще на 16 резервуаров.

По состоянию на 12:04 (мск), в трех резервуарах с топливом пожар был потушен, однако сохраняется угроза перехода огня еще с одного.

При этом, по словам Гладкова, удар ВСУ не повлечет за собой дефицита топлива в регионе. Его слова подтвердил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он подчеркнул, что при необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей.

Не скажется происшествие и на стоимости топлива.

К тушению был привлечен пожарный поезд, который осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны, также была начата пенная атака. В МЧС сообщали, что в ликвидации возгорания задействовано почти 200 человек и 59 единиц техники.

Из-за иницидента все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он также призвал жителей региона не поддаваться панике и не заправляться впрок.

«Своих запасов топлива у нас хватит на несколько недель», — подчеркнул Старовойт.

Позже в Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент удара украинских вертолетов по нефтебазе в Белгороде. На кадрах видно, как ракета подлетает к нефтебазе. Затем над территорией нефтехранилища появляются вспышки и начинается пожар.

Последствия удара ВСУ

В результате обстрела также пострадала типография «Константа» под Белгородом в поселке Северный, сообщил ее директор Константин Лахнов.

«Есть повреждения окон, побита техника, оборудование повреждено, система отопления повреждена, вылилась горячая вода на пол. Посечена крыша. <…> Люди эвакуированы из помещений», — рассказал он.

По данным «РИА Новости», еще одно предприятие под Белгородом — «Техсапфир» — пострадало от обстрела: в здании пробило корпус, повреждены стекла.

23 марта Гладков сообщил о разорвавшемся в регионе снаряде, который был выпущен с территории Украины. Тогда пострадали три человека. Также в результате взрыва был разрушен один дом, 12 повреждены. В селах Журавлевка и Нехотеевка был введен режим ЧС.

При обстреле Журавлевки погиб военный священник Олег Артемов при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими. Он был посмертно награжден орденом Мужества.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины, так как оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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