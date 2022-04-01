Пожар в трех резервуарах с топливом на нефтебазе в Белгороде потушен
Пожар в трех резервуарах с топливом на нефтебазе в Белгороде потушен, однако есть угроза перехода огня еще на один резервуар с 2 тыс. куб. м топлива. Об этом 1 апреля «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.
«Пожар в трех резервуарах с нефтепродуктами полностью ликвидирован, продолжается тушение еще трех резервуаров», — сказал собеседник агентства.
Утром 1 апреля власти Белгородской области сообщили о пожаре на нефтебазе. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, возгорание возникло в результате авиаудара ВС Украины. Так, на территорию РФ на низкой высоте зашли два украинских вертолета, которые совершили обстрел.
К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством на 5 т. Из соседних домов эвакуированы 43 человека. По уточненным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заверил, что пожар на нефтебазе в Белгороде не отразится на обеспечении региона топливом и на ценах для потребителей. Сети АЗС Белгородской области при необходимости будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей.