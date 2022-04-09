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Пограничный пост в Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины

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Пограничный пост в Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Об этом в субботу, 9 апреля, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Спецоперация в Донбассе 9 апреля. Текстовая трансляция
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6 апреля сообщалось, что позиции российских пограничников обстреляли в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора, ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения об обстреле пограничного объекта очень серьезные, эту информацию необходимо проверить.

1 апреля силовые службы в Курской области перешли в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде. 29 марта губернатор Курской области сообщал, что в тот день был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино на российско-украинской границе в регионе. Он отметил, что обстрел производился со стороны Украины.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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