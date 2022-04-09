Спецоперация в Донбассе 9 апреля. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии в субботу, 9 апреля, 10 гуманитарных коридоров: из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара и Мелитополя до Запорожья; из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, села Горское и Рубежного — до города Бахмут.





67 мирных жителей получили ранения в ДНР за минувшие сутки, из них 64 человека — на освобожденной территории, сообщает штаб территориальной обороны республики.





Минобороны РФ показало кадры движения военной техники по понтонной переправе через реку Северский Донец.





Украинские войска в 09:20 обстреляли Ясиноватую (ДНР) из БМ-21 «Град», выпустив 10 ракет, передает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Это четвертый обстрел по городу с начала дня. Кроме того, ВСУ сегодня открыли огонь по Донецку и Пантелеймоновке.





620 мирных жителей эвакуированы из Мариуполя за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Среди эвакуированных — 103 ребенка. Все они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта были вывезены более 14,8 тыс. человек.





Власти Вильнюса не будут выдавать разрешения на мероприятия, приуроченные к 9 мая. «Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Обычно мероприятия проходят у мемориала памяти советским военнослужащим на Антакальнисском кладбище. Ранее в Латвии объявили 9 мая Днем жертв агрессии на Украине.





Корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, как в Херсоне налаживается мирная жизнь. Уже ездят автобусы, работают кафе, а где-то даже наливают кофе с собой.





Российские военные и силы Народной милиции ДНР обеспечили эвакуацию более 80 жителей Мариуполя из районов, которые остаются в зоне поражения украинских националистов. Среди них — 14 детей, сообщили в Минобороны РФ.





Накачка Украины оружием создает риск конфронтации США и РФ, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek. Он подчеркнул, что западные страны «напрямую вовлечены в текущие события», потому что снабжают Киев оружием и этим провоцируют дальнейшее кровопролитие.











Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал бывший аэропорт Мариуполя, который националисты оборудовали под место пыток.





Проведение спецоперации обусловлено нежеланием Киева прекратить геноцид русских «через выполнение своих обязательств по международным договоренностям», напомнил российской посол в США Анатолий Антонов.





США расширили ограничения на экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию. По данным американского Минпромторга, они распространяются, в частности, на удобрения и трубопроводную арматуру, которая используется в нефтегазовой отрасли.