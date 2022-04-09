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Спецоперация в Донбассе 9 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спецоперация в Донбассе 9 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-09 07:52:24
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Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Войска России и ДНР теснят в Мариуполе боевиков, среди которых много иностранных наемников — в радиопереговорах можно различить шесть языков. В Минобороны РФ предупредили о возможных новых провокациях Киева: националисты заминировали хранилища токсичных химикатов в Авдеевке. Евросоюз ввел новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на грузовое транспортное сообщение — транзит в Калининградскую область он не затронет. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:45
Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии в субботу, 9 апреля, 10 гуманитарных коридоров: из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара и Мелитополя до Запорожья; из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, села Горское и Рубежного — до города Бахмут.
Сегодня, 09:41
67 мирных жителей получили ранения в ДНР за минувшие сутки, из них 64 человека — на освобожденной территории, сообщает штаб территориальной обороны республики.
Сегодня, 09:39
Минобороны РФ показало кадры движения военной техники по понтонной переправе через реку Северский Донец.
Сегодня, 09:30
Украинские войска в 09:20 обстреляли Ясиноватую (ДНР) из БМ-21 «Град», выпустив 10 ракет, передает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Это четвертый обстрел по городу с начала дня. Кроме того, ВСУ сегодня открыли огонь по Донецку и Пантелеймоновке.
Сегодня, 09:22
620 мирных жителей эвакуированы из Мариуполя за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Среди эвакуированных — 103 ребенка. Все они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта были вывезены более 14,8 тыс. человек.
Сегодня, 09:07
Власти Вильнюса не будут выдавать разрешения на мероприятия, приуроченные к 9 мая. «Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Обычно мероприятия проходят у мемориала памяти советским военнослужащим на Антакальнисском кладбище. Ранее в Латвии объявили 9 мая Днем жертв агрессии на Украине.
Сегодня, 09:01
Корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, как в Херсоне налаживается мирная жизнь. Уже ездят автобусы, работают кафе, а где-то даже наливают кофе с собой.
Сегодня, 08:57
Российские военные и силы Народной милиции ДНР обеспечили эвакуацию более 80 жителей Мариуполя из районов, которые остаются в зоне поражения украинских националистов. Среди них — 14 детей, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня, 08:45
Накачка Украины оружием создает риск конфронтации США и РФ, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek. Он подчеркнул, что западные страны «напрямую вовлечены в текущие события», потому что снабжают Киев оружием и этим провоцируют дальнейшее кровопролитие.
Сегодня, 08:29
Сегодня, 08:20
Атака на Краматорск является манипуляцией Киева и их англосаксонских сторонников, уверен французский политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа. «Очевидно, проиграв в сражениях, они пытаются выиграть информационную войну», — сказал он «Известиям». По последним данным украинской стороны, в результате ракетного удара по Краматорску погибли 50 человек. Киев обвинил в обстреле Россию, Минобороны РФ назвал это провокацией. Подробнее читайте в нашем материале «У-точечные» данные: кто нанес удар по мирным людям на вокзале Краматорска.
Сегодня, 08:17
Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал бывший аэропорт Мариуполя, который националисты оборудовали под место пыток.
Сегодня, 08:13
Проведение спецоперации обусловлено нежеланием Киева прекратить геноцид русских «через выполнение своих обязательств по международным договоренностям», напомнил российской посол в США Анатолий Антонов.
Сегодня, 08:03
США расширили ограничения на экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию. По данным американского Минпромторга, они распространяются, в частности, на удобрения и трубопроводную арматуру, которая используется в нефтегазовой отрасли.
Сегодня, 07:53
Штурм Мариуполя — это взятие наиболее сильно укрепленного украинского города-крепости. Когда он закончится, это «можно будет считать крупнейшим военным успехом спецоперации, до сих пор достигнутым», считает военный эксперт Василий Кашин. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в материале «Выбивать путь: куда направятся российские войска после Мариуполя».
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