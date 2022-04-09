Посол Антонов объяснил необходимость спецоперации нежеланием Киев прекратить геноцид

Специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил российской посол в США Анатолий Антонов.

«Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям», — подчеркнул он в интервью журналу Newsweek.

Дипломат также добавил, что также проведению военной операции способствовало стремление стран-членов НАТО использовать территорию Украины «для закрепления плацдарма в борьбе против России».

Ранее, 4 апреля, парламентарии от партии ЛДПР предложили на законодательном уровне признать факт совершения властями Украины с 2014 года геноцида русского населения. Соответствующий проект внесен в Госдуму. Авторы документа в подтверждение своих слов привели указ от 14 апреля 2014 года, подписанный экс-спикером Верховной рады Украины и исполнявшим на тот момент обязанности президента страны Александром Турчиновым. В нем на нормативно-правовом уровне был закреплен «курс на физическое уничтожение» жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, подавляющее большинство которых являются русскими. В ЛДПР также напомнили, что геноцид русского населения не ограничивался ДНР и ЛНР, что подтверждается событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

27 февраля Украина подала заявку в Международный суд ООН в Гааге о возбуждении дела против России. В частности, по мнению представителей страны, «Российская Федерация ложно утверждала, что в Луганской и Донецкой областях Украины имели место акты геноцида». Украина «категорически отрицает», что в этих областях был геноцид. В Заявлении Украина также обвиняет РФ в «планировании актов геноцида».

Ранее, 19 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию на тему понятия «геноцид». Так, после переговоров с немецким лидером в Кремле 15 февраля Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом. Однако Шольц считает, что не стоит воспринимать слова российского президента буквально, так как это будет «не очень оптимистично для будущего».

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что отношение украинских властей к жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является геноцидом.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией их независимости.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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