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В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
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В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине

ЛДПР внесла в Госдуму проект о признании геноцида русских на Украине
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Парламентарии от партии ЛДПР предложили на законодательном уровне признать факт совершения властями Украины с 2014 года геноцида русского населения. Соответствующий проект внесен в Госдуму 4 апреля.

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Авторы документа в подтверждение своих слов привели указ от 14 апреля 2014 года, подписанный экс-спикером Верховной рады Украины и исполнявшим на тот момент обязанности президента страны Александром Турчиновым, о мерах «по преодолению террористической угрозы и сохранении территориальной целостности Украины».

В нем на нормативно-правовом уровне был закреплен «курс на физическое уничтожение» жителей ДНР и ЛНР, подавляющее большинство которых являются русскими. В документе также напомнили, что геноцид русского населения не ограничивался Донецкой и Луганской народными республиками, что подтверждается событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

«В соответствии со статьей II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и статьей 357 Уголовного кодекса РФ действия украинских властей нельзя квалифицировать иначе как геноцид. Депутаты Государственной думы признают факт совершения властями Украины с 14 апреля 2014 года и по сей день преступления геноцида», — указано в пояснительной записке к документу в электронной базе Госдумы.

В проекте закона также подчеркивается, что «действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права».

Напомним, 27 февраля Украина подала заявку в Международный суд ООН в Гааге о возбуждении дела против России. В частности, по мнению представителей страны, «Российская Федерация ложно утверждала, что в Луганской и Донецкой областях Украины имели место акты геноцида». Украина «категорически отрицает», что в этих областях был геноцид. В Заявлении Украина также обвиняет РФ в «планировании актов геноцида».

Ранее, 19 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию на тему понятия «геноцид». Так, после переговоров с немецким лидером в Кремле 15 февраля Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом. Однако Шольц считает, что не стоит воспринимать слова российского президента буквально, так как это будет «не очень оптимистично для будущего».

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что отношение украинских властей к жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является геноцидом.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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