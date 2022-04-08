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Песков оценил решение Латвии объявить 9 мая Днем памяти погибших на Украине

Песков назвал постыдным решение Латвии объявить 9 мая Днем памяти погибших на Украине
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Решение Риги объявить в Латвии 9 мая Днем жертв агрессии на Украине — абсолютно постыдное. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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«Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, будут хранить гордость, несмотря на абсолютно постыдное решение властей», — отметил он.

Накануне сейм Латвии в срочном порядке одобрил законопроект, который объявляет 9 мая общенациональным днем памяти погибших на Украине. Законопроект, запрещающий празднование Дня Победы, прошел одобрение всего за сутки.

В этот день государственные учреждения и учреждения местного самоуправления не смогут проводить зрелищные и праздничные мероприятия, разрешения на проведение публичных мероприятий выдаваться не будут.

8 и 9 мая в Латвии будут запрещены салюты. Как напоминает «Газета.Ru», мэр Риги Мартиньш Стакис раскритиковал традиционные мероприятия к 9 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве и назвал этот день «праздником смерти».

4 апреля Латвия решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Страна высылает 13 российских дипломатов и закрывает два консульства. Глава МИД балтийской республики Эдгарс Ринкевичс пояснил, что данное решение принято в связи с проведением Россией специальной операции по защите Донбасса.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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