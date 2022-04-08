Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели. «Поэтому мы делаем все вместе с Турцией и Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в городах Мариуполь и Днепр», — сказал он в эфире радио RTL.





Военнослужащие России доставили 60 тонн гуманитарной помощи в украинский Изюм. Весь груз, предметы первой необходимости и продуктовые наборы, передали жителям. Они рассказывают о нехватке воды, продуктов, лекарств. Кроме того, люди просят привезти батарейки и свечи.





Российские военнослужащие за три дня эвакуировали более 300 мирных жителей двух населенных пунктов, которые находятся на границе между Херсонской и Николаевской областями, сообщили в Минобороны РФ. «По словам местных жителей, с 30 марта они живут в подвалах, а местная администрация и ВСУ не предпринимают попыток помочь своим жителям, лишь обстреливая их», — сказали в ведомстве.





Кабмин РФ выделил еще около 600 млн рублей на разовые выплаты жителям ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию. Курская область получит около 59,5 млн, Воронежская — 118,8 млн, Белгородская — 86,7 млн, Ставропольский край — 61,6 млн рублей, Брянская область — 80,9 млн, Краснодарский край — 103,7 млн, Крым — 88,9 млн рублей. Выплата составляет 10 тыс. рублей.





11 мирных жителей на освобожденной части Мариуполя получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства ДНР в СЦКК. Среди пострадавших — 15-летняя девочка.





Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии 10 гуманитарных коридоров: из Бердянска, Мариуполя, Мелитополя, Токмака и Энергодара до Запорожья; из Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежного и села Горское — до города Бахмут. По данным начальника национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, которые он озвучил накануне, Россия за сутки без участия Киева эвакуировала из опасных районов Украины более 18 тыс. человек.





Украинские войска с начала дня 10 раз обстреляли территорию ДНР. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), огонь с шести утра открывали по Гольмовскому, Донецку, Еленовке, Пантелеймоновке, поселку шахты Трудовской и Ясиноватой. Украинские силы дважды применили БМ-21 «Град», выпустив 33 ракеты по Ясиноватой.





Корреспондент «Известий» Александр Морозов побывал в мобильном военном городке ВС РФ, который развернут недалеко от передовой. В частности, он показал, как все в военной автопекарне.





Цены на нефть умеренно снижаются. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 составила $99,99 за баррель — это на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки снижаются на фоне заявлений Международного энергетического агентства о высвобождении дополнительно 60 млн баррелей из стратегических запасов.





США, страны ЕС и еще 11 государств, в числе которых Австралия, Великобритания, Канада и Швейцария, вошли в список недружественных Минску. Соответствующий перечень утвердило правительство Белоруссии.





Германия выделит €2 млрд на беженцев с Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По последним данным, в стране зарегистрировались порядка 316 тыс. беженцев, однако их количество можно быть значительно больше.





Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал эксклюзивные кадры атаки российских вооруженных сил по позициям боевиков на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе.





Финляндия решила подать заявку на вступление в НАТО через процедуру дополнительной регистрации. По информации финских СМИ, заявка может быть подана уже в первые две недели мая.





Поддержка Белградом исключения России из Совета ООН по правам человека обусловлена западным давлением и шантажом, объяснил сербский президент Александр Вучич. Он подчеркнул, что при этом Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций.