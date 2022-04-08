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Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-08 08:02:45
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. В Мариуполе идут бои, завершение которых может привести к перелому переговорного процесса, полагают эксперты. Европейские страны продолжают высылку российских дипломатов, последовать примеру большинства пока отказалась Швейцария. Вашингтон оставил решение вопроса о зависимости от российских энергоресурсов лидерам ЕС. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:25
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели. «Поэтому мы делаем все вместе с Турцией и Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в городах Мариуполь и Днепр», — сказал он в эфире радио RTL.
Сегодня, 09:19
Военнослужащие России доставили 60 тонн гуманитарной помощи в украинский Изюм. Весь груз, предметы первой необходимости и продуктовые наборы, передали жителям. Они рассказывают о нехватке воды, продуктов, лекарств. Кроме того, люди просят привезти батарейки и свечи.
Сегодня, 09:18
Российские военнослужащие за три дня эвакуировали более 300 мирных жителей двух населенных пунктов, которые находятся на границе между Херсонской и Николаевской областями, сообщили в Минобороны РФ. «По словам местных жителей, с 30 марта они живут в подвалах, а местная администрация и ВСУ не предпринимают попыток помочь своим жителям, лишь обстреливая их», — сказали в ведомстве.
Сегодня, 09:16
Кабмин РФ выделил еще около 600 млн рублей на разовые выплаты жителям ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию. Курская область получит около 59,5 млн, Воронежская — 118,8 млн, Белгородская — 86,7 млн, Ставропольский край — 61,6 млн рублей, Брянская область — 80,9 млн, Краснодарский край — 103,7 млн, Крым — 88,9 млн рублей. Выплата составляет 10 тыс. рублей.
Сегодня, 09:12
11 мирных жителей на освобожденной части Мариуполя получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства ДНР в СЦКК. Среди пострадавших — 15-летняя девочка.
Сегодня, 09:10
Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии 10 гуманитарных коридоров: из Бердянска, Мариуполя, Мелитополя, Токмака и Энергодара до Запорожья; из Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежного и села Горское — до города Бахмут. По данным начальника национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, которые он озвучил накануне, Россия за сутки без участия Киева эвакуировала из опасных районов Украины более 18 тыс. человек.
Сегодня, 09:05
Украинские войска с начала дня 10 раз обстреляли территорию ДНР. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), огонь с шести утра открывали по Гольмовскому, Донецку, Еленовке, Пантелеймоновке, поселку шахты Трудовской и Ясиноватой. Украинские силы дважды применили БМ-21 «Град», выпустив 33 ракеты по Ясиноватой.
Сегодня, 08:52
Корреспондент «Известий» Александр Морозов побывал в мобильном военном городке ВС РФ, который развернут недалеко от передовой. В частности, он показал, как все в военной автопекарне.
Сегодня, 08:48
Цены на нефть умеренно снижаются. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 составила $99,99 за баррель — это на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки снижаются на фоне заявлений Международного энергетического агентства о высвобождении дополнительно 60 млн баррелей из стратегических запасов.
Сегодня, 08:42
США, страны ЕС и еще 11 государств, в числе которых Австралия, Великобритания, Канада и Швейцария, вошли в список недружественных Минску. Соответствующий перечень утвердило правительство Белоруссии.
Сегодня, 08:21
Германия выделит €2 млрд на беженцев с Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По последним данным, в стране зарегистрировались порядка 316 тыс. беженцев, однако их количество можно быть значительно больше.
Сегодня, 08:15
Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал эксклюзивные кадры атаки российских вооруженных сил по позициям боевиков на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе.
Сегодня, 08:11
Финляндия решила подать заявку на вступление в НАТО через процедуру дополнительной регистрации. По информации финских СМИ, заявка может быть подана уже в первые две недели мая.
Сегодня, 08:06
Поддержка Белградом исключения России из Совета ООН по правам человека обусловлена западным давлением и шантажом, объяснил сербский президент Александр Вучич. Он подчеркнул, что при этом Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций.
Сегодня, 08:03
В Мариуполе продолжаются бои. Завершение его штурма «нанесет мощный удар по моральному состоянию украинских войск», а также, возможно, повлияет на ход переговоров российской и украинской делегаций, сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Штурмовое предупреждение: к чему приведет полное взятие Мариуполя».
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