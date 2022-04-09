США расширили ограничения на экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию

Соединенные Штаты сообщили о расширении перечня ограничительных мер на экспорт категорий товаров в Россию и Белоруссию. Об этом в субботу, 9 апреля, рассказало издание Reuters со ссылкой на Министерство торговли США.

«США расширяют для них (России и Белоруссии — Ред.) требования на наличие лицензии, в соответствии с правилами регулирования экспорта, на все наименования товаров из перечня по экспортному контролю», — говорится в сообщении американского ведомства.

Ограничения затрагивают в первую очередь сельскохозяйственную продукцию, в частности удобрения, а также трубопроводную арматуру для российской нефтегазовой отрасли. Помимо этого, Министерство торговли США ввело ограничения по отношению к белорусской авиационной отрасли, в частности к произведенным в Америке самолетам, за позицию Беларуси по специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

8 апреля стало известно о том, что Вашингтон расширил санкции в отношении российских организаций и физических лиц. В санкционный пакет вместе с другими компаниями попал крупнейший в мире производитель алмазов — группа алмазодобывающих компаний «Алроса». Министерство финансов предписало американским гражданам и компаниям прекратить финансовые операции с компанией до 7 мая 2022 года.

7 апреля Министерство торговли США ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Как указали в ведомстве, бюро промышленности и безопасности министерства лишило экспортных привилегий авиакомпании РФ «в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с всеобъемлющими мерами контроля за экспортом в отношении России, принятыми министерством торговли».

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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