Раскручивание гаек: почему США решили ослабить санкции

Министерство финансов США вывело из-под санкций, введенных против России, телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий. В частности, разрешены экспорт, реэкспорт, продажа, поставка услуг, ПО, оборудования и технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. С чем это связано и как повлияет на россиян , выясняли «Известия».

Санкционный откат

Сообщение об ослаблении ограничений в адрес России опубликовано на официальном сайте минфина США.

«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов» , — говорится в тексте.

Раскручивание гаек Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на территории Украины. В тот же день США запретили поставку в Россию американских технологий для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей, экспорт полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, а также лазеров и сенсоров.

После этого минфин США уточнил, что ограничения не касаются потребительских коммуникационных устройств, включая ПК, смартфоны, модемы и других. Американцы не стали запрещать их поставки обычным пользователям из России. Однако такие устройства нельзя поставлять в организации, попавшие под санкции.

Курс на импортозамещение

C конца февраля иностранные IT-компании начали выполнять требования регуляторных ведомств своих стран по соблюдению санкций. Из России полностью ушли или временно прекратили работу такие компании или сервисы, как Acronis, Adobe, Arbor (Netscout), Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, AWS, Canonical, Coursera, Cisco, Citrix, Docker, ESET, Figma, Fiverr, Globalstar, GoDaddy, Google Cloud, Grammarly, IBM, Javarush, JetBrains, Juniper, Intel, MATLAB, Microsoft (Azure, Office), Mikrotik, Miro, MongoDB, NortonLifeLock, NVIDIA, Oracle (+Cloud), Pearson VUE, Qt, Red Hat, SAP, SUSE, TeamViewer, Udemy, Unity, Upwork, VMWare, Xsolla, Zabbix и многие другие.

В конце марта российское правительство провело встречу с представителями IT-отрасли страны. На ней вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сейчас настал момент для того, чтобы «ускоренным образом улучшить и сделать конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков». Как ранее отмечали эксперты, опрошенные «Известиями», курс на импортозамещение в IT-сфере осуществляется уже несколько лет.

Раскручивание гаек Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Так, по словам управляющего партнера Swordfish Security, эксперта в области кибербезопасности и ПО Алексея Антонова, импортозамещение в сфере ПО идет ускоренными темпами. Отрасли есть на что опереться: к примеру, реестр российского ПО уже сейчас содержит почти 13 тыс. отечественных программных продуктов.

При этом и государство, и бизнес заинтересованы в том, чтобы закрыть основные потребности, а затем осуществить по возможности полный переход на российские решения. Но теперь, с отменой санкций в США в сфере IT, ситуация может поменяться.

Почему США ослабили санкции

Директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов называет ключевой причиной снятия санкций общее снижение пропускной способности сетей во всем мире. По его словам, сегодня большое количество международных операторов обеспечивают на межоператорском уровне несколько маршрутов для передачи трафика от источников контента и сервисов к конечным пользователям по разным сетевым инфраструктурам.

— Это, во-первых, обеспечивает высокий уровень резервирования маршрутов для пропуска трафика различного вида, во-вторых, вынуждает операторов изыскивать кратчайшие пути для снижения стоимости услуги и увеличения скорости передачи. Российский сегмент сети также использовался операторами для оптимизации части маршрутов, — отмечает эксперт.

Кроме того, большое количество центров обработки данных международных компаний, размещенных в РФ, также принимали участие в распределении нагрузки интернет-трафика, добавляет он.

Раскручивание гаек Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В то же время, директор по работе с финансовыми партнерами RC Group Роман Фомин связывает послабления с интересами западного бизнеса. По его словам, сегмент рынка только телекоммуникационного оборудования в 2021 году измерялся в объеме 1,8 трлн рублей. Львиная доля из них приходилось на импортное «железо».

— Особых изменений мы не заметим, возможно только в росте стоимости услуг для конечного пользователя. Курс на импортозамещение будет продолжен, — заключает он.

Похожего мнения придерживается и аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, который считает, что исключение ряда IT-технологий из санкций США никак не скажется на рядовых россиянах.

— Для обычных людей это не означает ровным счетом ничего, инфраструктуру можно поставлять из любой страны мира. Но это потенциально не приведет к резкому росту цен на всё с точки зрения связи. Но мы уже и так знаем, что рост цен не будет резким. Поэтому новость скорее хорошая, чем плохая, — говорит он.

Какие еще санкции могут быть сняты

Как отмечает в беседе с «Известиями» директор по развитию бизнеса компании Vinteo Борис Попов, понять, чем именно обусловлено послабление ограничений и как долго оно продлится, пока сложно. Однако российские пользователи уже увидели, как одномоментно были отозваны лицензии, ключи, опции и заблокирована техническая поддержка иностранных решений (например, Cisco и Poly). И вряд ли сейчас кто-то готов спокойно вернуться к использованию ушедших сервисов, особенно корпоративные пользователи или госсектор, которым нужно обеспечивать повышенную безопасность информации.

Раскручивание гаек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Также не стоит списывать со счетов тактический ход США по намеренной организации утечек данных и шпионажу разрешением на поставку ПО и телекоммуникационного оборудования, — говорит эксперт. — Например, один из уровней обеспечения безопасности видеоконференций — административный контроль серверов, на которых происходит видеообщение пользователей. В этом проблема популярных Skype, MS Teams и Zoom — несмотря на заявленное сквозное шифрование точка-точка, их серверы находятся в США, и проверить, производят ли они запись или перехват данных, невозможно.

Потому, считает Попов, отечественные решения видеосвязи в условиях неутихающего геополитического противостояния были бы предпочтительнее — как минимум, их видеосервера находятся на территории России с возможностью их полного контрол я. То же самое касается оборудования: даже если поставки вдруг будут возобновлены, не стоит забывать о возможном наличии backdoor-закладок в оборудовании и их возможностях по удаленному подключению и вредоносным программам.