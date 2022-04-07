Финансов статус: найдена схема по возврату средств россиян с Asos и Airbnb

Союз потребителей предложил схему возврата денег, потраченных россиянами через зарубежные сервисы. Покупатели не могут получить средства за оплаченные вещи и услуги после того, как против РФ ввели санкции, а платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции между Россией и другими странами. Общественники уже направили письмо зарубежному продавцу одежды Asos, в котором призвали вернуть средства на банковские счета получателей. Аналогичное предложение может быть направлено в компанию Airbnb, которая также не возвращает средства россиян. Если зарубежные ресурсы не отреагируют на письма, союз допускает обращение в Минюст для выработки дальнейшей стратегии. В Роспотребнадзоре не исключили подачу групповых исков к компаниям, которые грубо нарушают права потребителей, если пострадало большое число россиян.

Вернуть свое

Союз потребителей РФ предложил британскому интернет-магазину Asos способ вернуть деньги россиянам, которые ранее оплатили одежду и обувь, но так и не получили их от продавца . Поскольку использовать чарджбэк через системы Visa и MasterCard не получится, средства можно перевести межбанковским переводом по реквизитам , указали общественники. Об этом сказано в письме союза от 5 апреля, с которым ознакомились «Известия». В обращении отмечено: организация получила жалобы от чуть более 100 потребителей, которые сделали на сайте иностранной компании более 200 заказов на общую сумму в почти 1,4 млн рублей .

Asos был в числе первых иностранных компаний, в начале марта объявивших о прекращении доставки товаров в РФ: все логистические цепочки начали рушится после введения санкций против России и дальнейших контрсанкций. Практически в это же время платежные системы Visa и MasterCard отказались от работы с отечественными банками вне России. В итоге деньги наших граждан за уже заказанный товар так и остались за рубежом.

Как сообщили в союзе, потребители уже обратились в интернет-магазин с просьбой вернуть средства. Люди указали полные банковские реквизиты для международных переводов. Заявления составлены на русском и английских языках и направлены в интернет-магазин Asos , указано в письме Союза потребителей.

Финансовый статус Фото: TASS/Tim Goode

— Ранее причины задержки при возврате денежных средств российским потребителям могли быть связаны с приостановкой работы международных платежных систем , с помощью которых граждане оплачивали товары, — указал сопредседатель союза Алексей Коитов.

Однако теперь магазин располагает всей необходимой информацией для возврата денег , считает он. Тем не менее на сайте британского ритейлера сказано, что продавец пока не может предложить людям оформление возвратов или совершить их из-за проблем с обработкой платежей.

В организации надеются, что компания вернет россиянам деньги не позднее 10 дней со дня получения банковских реквизитов. Если британский ритейлер не ответит на просьбу, общественники планируют обсудить дальнейшую стратегию действий со специалистами Минюста.

Кроме того, Союз потребителей изучает возможность предложить аналогичную схему возврата средств россиянам американскому сервису сдачи жилья в аренду Airbnb — специалисты могут сформировать в адрес компании такое же письмо.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сказали, что получают обращения по этому поводу, однако они не носят массовый характер. Ведомство уже проинформировало всех участников национальной системы защиты прав потребителей: эти обращения находятся на особом контроле службы. Если число пострадавших окажется большим, будут поданы групповые иски к компаниям, которые грубо нарушают права потребителей. Проверка некоторых обращений показывает, что ряд компаний заявили о временной приостановке выплат, не отказывая напрямую потребителям в возврате денег, заключили в службе.

«Известия» направили запрос в Asos и Airbnb.

Финансовый статус Фото: ТАСС/Thomas Trutschel/photothek.net via www.imago-images.de

В теории возможно всё

Процедура возврата средств за недоставленный товар — чарджбэк — находится в зоне ответственности платежной системы , пояснила «Известиям» глава Национального платежного совета Алма Обаева.

— Visa или MasterCard должны перечислить деньги из иностранного банка, в котором обслуживается продавец, в российскую кредитную организацию, с которой был осуществлен платеж. Однако международные платежные системы ушли из России, перестав сотрудничать с национальными банками, поэтому деньги не могут поступить по техническим причинам , — пояснила она.

Теоретически международные перечисления могут обойтись без платежных систем, если деньги будут поступать по корреспондентским соглашениям между конкретными банками , сообщила эксперт. Однако вероятность того, что у иностранного банка, в котором обслуживается продавец, есть прямые отношения с российским, мала .

Идея Союза потребителей вполне рабочая, сказал «Известиям» юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Технически такой перевод возможен — через счета в банках стран, где не запрещены расчеты с Россией, либо через страны ЕАЭС, где Asos и Airbnb еще представлены, добавил он.

Банк, на расчетный счет которого возвращаются деньги россиян, не должен находиться под санкциями ЕС или США , добавил юрист «КСК-групп» Александр Шарапов. Но в правилах многих зарубежных ритейлеров предусмотрено автоматическое зачисление средств обратно на банковскую карту, если потребитель возвращает товар или отказывается от услуги, заметил он.

Финансовый статус Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Любой российский гражданин сейчас может делать перевод за рубеж, рассчитаться за товары и услуги — вместо карты используют SWIFT из российского банка, не подпавшего под санкции. Следовательно, и возврат денег возможен таким же способом, сказал «Известиям» управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры», адвокат Вячеслав Голенев. Перевод средств по системе SWIFT в отечественные банки может быть нежелательным, даже если организация не под санкциями, добавил он.

— Осуществление прямого межбанковского перевода через SWIFT — дорогостоящая операция, — сказал «Известиям» глава Ассоциации электронных денег Виктор Достов. — Такие платежи актуальны для деловых отношений между юрлицами, когда речь идет о крупных суммах.

«Известия» направили запросы в крупнейшие банки и ЦБ. В банке «Зенит» сообщили, что не фиксируют сложностей при оформлении процедуры чарджбэка для держателей карт международных платежных систем. В других организациях оперативно не ответили.