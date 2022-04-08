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Аналитик объяснил значение исключения из санкций ряда IT-технологий

Аналитик Муртазин: исключение из санкций США ряда IT-технологий для россиян ничего не поменяет
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Для рядовых россиян исключение ряда IT-технологий из санкций США ничего не означает, заявил в пятницу, 8 апреля, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

IT-компании РФ пожаловались на давление со стороны зарубежных партнеров

«Для обычных людей это не означает ровным счетом ничего, то есть по сути инфраструктуру можно поставлять из любой страны мира. Но это потенциально не приведет к резкому росту цен на всё с точки зрения связи. Но мы уже и так знаем, что рост цен не будет резким. Поэтому новость скорее хорошая, чем плохая», — сказал он «Известиям».

Ранее в пятницу Минфин США вывел из-под санкций против РФ телекоммуникационное оборудование. Также ограничения сняты на ряд интернет-технологий.

При этом 5 марта о своем уходе с российского рынка объявил американский производитель компьютерных комплектующих и программного обеспечения International Business Machines (IBM). Также в тот же день об отказе работать с россиянами объявил производитель ПО Adobe.

IT-компании начали уходить с российского рынка в связи с санкциями и проведением Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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