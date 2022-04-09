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Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград
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Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград

ЕС исключил из санкций транзит между Калининградом и остальной Россией
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Запрет Евросоюза на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Об этом сообщил в пятницу, 8 апреля, губернатор региона Антон Алиханов.

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«Пункт (b) параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, речь идет о пояснениях, опубликованных «Вестником ЕС».

«В их логике транзит из России в Калининградскую область является внутринациональным транзитом. <...> Соответственно (ограничения) не касаются ни ж/д ни автомобильного транспорта. Когда груз идет с территории России в Калининград, то это считается внутринациональным транзитом», — пояснил Лысков.

Ранее в пятницу ЕС принял пятый пакет санкций в отношении России. В рамках очередного пакета санкций в отношении РФ Евросоюз ввел, в частности, запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Рестрикции также не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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