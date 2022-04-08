Евросоюз принял пятый блок санкций против России

Евросоюз принял принял пятый блок санкций против России. Об этом 8 апреля сообщили в Совете Евросоюза (ЕС).

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничения также попали частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется