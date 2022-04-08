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Украинские власти сообщили о 50 погибших при обстреле в Краматорске

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Число погибших в результате обстрела вокзала Краматорска увеличилось до 50. Из них пятеро — дети, сообщил в пятницу, 8 апреля, глава назначенной Киевом военной областной донецкой администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

«У-точечные» данные: кто нанес удар по мирным людям на вокзале Краматорска
На месте трагедии обнаружены остатки кассетного боеприпаса комплекса, активно применяющегося ВСУ

«Пятьдесят погибших, из них пятеро – дети. <…> Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что число жертв будет постоянно меняться», — заявил он.

По его данным, в настоящее время в медицинских учреждениях Краматорска находятся 98 человек. Среди них — 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Из них 12 скончались в больнице, а еще 38 погибли прямо на вокзале.

Сообщение о ракетном ударе по Краматорску появилось ранее в этот день. После этого глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

В Минобороны РФ заявили, в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией ракетной атаке по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что в России последние комплексы «Точка-У» были сняты с вооружения в 2019 году.

В Минобороны РФ также заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении вооруженных сил Украины и предупредили о высокой вероятности дальнейших провокаций и ударов по населенным пунктам с находящимися в них гражданскими лицами. В ведомстве напомнили, что 14 марта 2022 года дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Точкой-У» нанес удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по Луганску. Тогда в сообщении говорилось, что со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 5:25 н.п. Северодонецк–Луганск: «Точка-У».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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