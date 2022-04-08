Пушилин назвал удар по Краматорску военным преступлением ВСУ

Удар украинских военных «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске — военное преступление, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Ранее, 8 апреля, украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У». По предварительным данным, погибли порядка 30 человек. Обломки упали в районе вокзала.

В Минобороны РФ заявили, что все заявления о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу города Краматорск в Донецкой Народной Республике являются провокацией.

Это не первый случай применения ВСУ ракет данного типа. Всего силы ДНР с февраля сбили уже 24 ракеты «Точка-У».

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Он может запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

В середине февраля в Донбассе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Власти республик обратились к Москве с просьбой о помощи. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР., а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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