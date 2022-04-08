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Минобороны РФ опровергло обвинения Киева в ударе по вокзалу Краматорска

Минобороны: обвинения Киева о «ракетной атаке» РФ по вокзалу Краматорска являются провокацией
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Все заявления о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу города Краматорск в Донецкой Народной Республике являются провокацией. Об этом заявили в пятницу, 8 апреля, в Минобороны РФ.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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«Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось.
Особо подчеркнем, - тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также напомнили, что 14 марта 2022 года подобной ракетой «Точка-У» дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

Сообщение о ракетном ударе по Краматорску появилось ранее в этот день. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом, где сейчас проходит эвакуация местных жителей.

В штабе отметили, что ракетный комплекс, который был разработан еще в советские времена, активно используется украинскими боевикам. При этом он не состоит на вооружении России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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