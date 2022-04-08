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В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ

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В ходе выполнения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили восемь украинских пусковых установок из тактических ракетных комплексов (ТРК) «Точка-У». Тем не менее всё еще существует возможность провокаций со стороны Киева, заявил 8 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Хочу подчеркнуть, что украинские Вооруженные силы всё еще обладают значительным арсеналом ракет «Точка-У». Перед началом специальной военной операции в распоряжении киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов «Точка-У», в состав которых входит по две пусковых установки», — сообщил Конашенков, подчеркнув, что возможны ракетные удары по населенным пунктам с находящимися в них гражданскими лицами.

Тактические ракеты «Точка-У», по словам представителя ведомства, применяются исключительно военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Максимальная дальность полета составляет 120 км. Масса боевой части — 482 кг с содержанием 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 кг, образуя около 16 тыс. осколков.

«Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» однозначно подтверждают — ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска», — добавил Конашенков, анализируя произошедший ранее в этот же день удар по железнодорожному вокзалу города.

После появления сообщения об атаке ракеты «Точка-У» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. В Минобороны РФ заявили, в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией «ракетной атаке» по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

В результате удара погибло не менее 50 человек, среди которых есть дети. Также по меньшей мере 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по Луганску. Тогда в сообщении говорилось, что со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 05.25 н.п. Северодонецк–Луганск: «Точка-У»

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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