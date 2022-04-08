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СК возбудил дело после гибели людей из-за удара ВСУ «Точкой-У» по Краматорску

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Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения в результате удара украинскими войсками «Точкой-У» по Краматорску. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«У-точечные» данные: кто нанёс удар по мирным людям на вокзале Краматорска
На месте трагедии обнаружены остатки кассетного боеприпаса комплекса, активно применяющегося ВСУ

«Следствием установлено, что 8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины. Действуя умышленно, они с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным зарядом, имеющего высокие поражающие свойства, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе ж/д вокзала города Краматорска ДНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уже предварительно установлена личность командира бригады. В настоящее время устанавливается и круг лиц, исполнивших его приказ.

В пресс-службе СК РФ также подчеркнули, что в результате удара погибло не менее 30 человек, среди которых есть дети. Также не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

«При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими», — добавили в ведомстве.

Таким образом, СК РФ возбуждено два уголовных дела. Первое по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) и по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Сообщение о ракетном ударе по Краматорску появилось ранее в этот день. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Тогда глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. В Минобороны РФ заявили в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией «ракетной атаке» по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

А в штабе территориальной обороны ДНР подчеркнули, что устаревший советский ракетный комплекс «Точка-У», которым был нанесен удар по городу, не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и РФ.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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