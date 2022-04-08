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В ДНР заявили о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске

В Краматорске украинские войска нанесли ракетный удар возле вокзала с эвакуируемыми
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Украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. Об этом заявил в пятницу, 8 апреля, Telegram-канал штаб территориальной обороны ДНР.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении также отмечается, что данный устаревший советский ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Активно используется украинскими боевиками.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

Ранее, 30 марта, также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар «Точкой-У» по Луганску. Тогда в сообщении говорилось, что со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 05.25 н.п. Северодонецк–Луганск: «Точка-У»

29 марта сообщалось, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» поселок Каштановое в ДНР, всего выпущено 20 ракет. 27 марта ВСУ повредили здание железнодорожного вокзала города Иловайска в республике во время обстрела. Снаряды попали в здание вокзала, вагонное депо и инфраструктуру.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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