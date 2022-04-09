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Япония убрала нацбатальон «Азов» из списка террористов

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Японское следственное управление общественной безопасности при министерстве юстиции страны приняло решение удалить описание украинского националистического батальона «Азов» как «созданного неонацистскими организациями» из справочника по международному терроризму за 2021 год. Об этом сообщается в субботу, 9 апреля, на сайте ведомства.

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«В последнее время мы наблюдаем ситуацию, когда распространяется фактически неверная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности признало полк «Азов» неонацистской организацией, и мы искренне сожалеем, что распространяется такая неверная информация», — говорится в сообщении.

В ведомстве заметили, что поскольку в указанном справочнике приводятся данные из различных источников, включая зарубежную и японскую прессу, а также отчеты исследовательских институтов и других организаций, то вывод о том, что «Азовом» (против которого в РФ возбуждены уголовные дела) управляют неонацисты, нельзя считать сделанным Японией.

«В 2021 году в нашем справочнике было указано, что «батальон «Азов» был сформирован неонацистскими организациями». Это не является независимой оценкой управления и не означает, что управление признало «Азов» неонацистской организацией», — указали в министерстве.

Японское ведомство отметило, что для того, чтобы предотвратить «распространение фактически неверной информации», оно решило удалить ранее приведенное им же описание из справочника по международному терроризму на своем сайте.

Националистическая группировка «Азов» была сформирована в 2014 году в украинском Мариуполе как батальон, затем развернута в полк и тогда же переведена в состав Национальной гвардии Украины. Участников радикального подразделения связывают с ультраправой и неонацистской идеологией. В группировке также состоят граждане иностранных государств, включая европейские (Швеция, Италия, Франция), которые придерживаются неофашистских взглядов. Члены банды не раз обвинялись в нарушении прав человека и причастности к пыткам и изнасилованиям заключенных военных и мирных граждан, в частности, в самом Мариуполе.

Накануне, 8 апреля, заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что агрессивная политика Японии в связи с новыми санкциями в отношении России вызывает недоумение.

Ранее в этот же день Япония объявила о дополнительных санкциях против России. В частности, на следующей неделе будет введен запрет на импорт из России угля, машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

С 5 апреля Япония запретила экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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