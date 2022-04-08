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В Совфеде отреагировали на новые санкции Японии против России

Сенатор Джабаров: последние 15 лет Япония рассказывает о своей дружбе с Россией, а после проявляет агрессию
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Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в пятницу, 8 апреля, в разговоре с «Известиями» заявил, что агрессивная политика Японии в отношении России вызывает недоумение.

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«Они последние лет 15 усердно рассказывают нам, что мы лучшие друзья и что нам осталось заключить мирный договор и отношения выйдут на новый уровень. А когда они поняли, что мы не пойдем на мирный договор за счет уступок территорий, в частности Курильских островов, они потеряли терпение, и это вылилось в такую агрессию», — подчеркнул Джабаров.

Он также отметил, что Япония — это очень энергозависимая страна.

«Они отказались импортировать российский уголь — а что, в Японии за это время прибавилось территорий или новые залежи угля появились?» — отметил сенатор.

Ранее в этот же день Япония объявила о дополнительных санкциях против России. В частности, на следующей неделе будет введен запрет на импорт из России угля, машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

С 5 апреля Япония запретила экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

1 апреля Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физических лиц из России якобы из-за нарушений санкционного режима против КНДР. В черный список попали компании «Аполлон», «Парсек», «РК Бриз», «ЗИЛ-М», а также россияне Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.

15 марта Япония ввела санкции против 17 депутатов и бизнесменов из России. Во внешнеполитическом ведомстве Японии отметили, что меры по замораживанию активов 17 граждан России были приняты «с учетом нынешней международной ситуации вокруг Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и в качестве вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира».

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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