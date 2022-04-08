Япония объявила о дополнительных санкциях против России 

Япония введет дополнительные санкции против России в связи со спецоперацией по защите Донбасса, заявил на пресс-конференции 8 апреля премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Что касается дополнительных мер по заморозке активов, то в список будут добавлены еще около 400 граждан РФ, включая депутатов и людей, имеющих отношение к армии, а также около 20 организаций, связанных с военной сферой», — сообщил он.

Япония также включила в свой санкционный список крупные российские банки — Сбербанк и Альфа-банк, а также запрет на новые инвестиции в РФ. Помимо этого, на следующей неделе будет введен запрет на импорт из России машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

Кисида сообщил и о запрете на импорт угля.

«Мы намерены в будущем полностью отказаться от импорта российского угля. Обеспечив в кратчайшие сроки альтернативы, мы будем существенно сокращать импорт и снизим зависимости от России в энергетическом секторе», — указал он.

29 марта сообщалось, что правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт банкнот, золотых монет и золотых слитков в Россию.

Ранее в этот же день министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда заявил, что с 5 апреля Япония запрещает экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

25 марта сообщалось, что Япония заморозит активы еще 25 российских персон и запретит экспорт 81 российской организации. Кроме того, Кисида заявил, что Япония предпримет шаги по лишению России статуса страны с наибольшими торговыми выгодами и не позволит ей уклоняться от финансовых санкций.

Новые антироссийские санкции были введены в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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