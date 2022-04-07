YouTube объяснил блокировку видео брифинга Захаровой

YouTube объяснил блокировку видео выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой «нарушением правил сообщества».

6 апреля Захарова указала, что МИД РФ оставляет за собой право обратиться в компетентные органы страны в связи с блокировкой брифинга дипведомства на YouTube. Она также отметила, что «YouTube варварски нарушил нормы».

Ранее, 11 марта, сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Известий», РЕН ТВ, Пятого канала.

31 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. По его словам, уже зафиксировано около 60 случаев цензуры со стороны видеохостинга.

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