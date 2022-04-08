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Минобороны РФ сообщило о минировании националистами химзавода в Авдеевке

Мизинцев: боевики подготовили провокацию на заводе с токсичными химикатами в Авдеевке
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Неонацисты заминировали на заводе в Авдеевке хранилища токсичных химикатов, которые планируется взорвать при подходе к городу военных Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами. Для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны.

Ранее в этот же день в ведомстве отметили, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили восемь украинских пусковых установок из тактических ракетных комплексов (ТРК) «Точка-У». Тем не менее всё еще существует возможность провокаций со стороны Киева.

После появления сообщения об атаке ракеты «Точка-У» по Краматорску глава ДНР Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. В Минобороны РФ заявили в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией «ракетной атаке» по ж/д вокзалу города являются провокацией.

В результате удара погибло не менее 50 человек, среди которых есть дети. Также по меньшей мере 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар «Точкой-У» по Луганску. Тогда в сообщении говорилось, что со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: «05.25 н.п. Северодонецк–Луганск: «Точка-У».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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