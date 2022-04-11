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Спецоперация в Донбассе 11 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Спецоперация в Донбассе 11 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-08 11:51:11
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. ВС РФ нанесли удары крылатыми ракетами по штабу и расположению нацбатальона «Днепр». Ежедневно российские военные открывают гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Ведется эвакуация мирного населения. Националисты держат огневые позиции в школах, больнице и жилых домах. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:06
Порт в Мариуполе освобожден на 80%. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Сегодня, 08:53
Президент США Джо Байден одобрил новые санкции в отношении России и Белоруссии. Подписаны два законопроекта: «Закон о прекращении импорта российской нефти» и «Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией».
Сегодня, 08:42
Украинский беспилотник был сбит на севере Крыма, в районе села Таврического. В населенном пункте взрывной волной повреждены два частных дома. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.
Сегодня, 08:33
Вооруженные формирования боевиков утром обстреляли населенный пункт Авдеевка в ДНР. Выпущено 6 снарядов. Об этом сообщили в СЦКК республики.
Сегодня, 08:31
От прямого попадания в дом 10 апреля вечером погибла 41-летняя жительница Старомихайловки. Разрушено две стены и перекрытие. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.
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