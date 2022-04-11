Спецоперация в Донбассе 11 апреля. Текстовая трансляция

Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. ВС РФ нанесли удары крылатыми ракетами по штабу и расположению нацбатальона «Днепр». Ежедневно российские военные открывают гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Ведется эвакуация мирного населения. Националисты держат огневые позиции в школах, больнице и жилых домах. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».