В ЛНР заявили об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по поселку Новоайдар

Украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по подконтрольному Луганской Народной Республике (ЛНР) поселку Новоайдар. Об этом 10 апреля рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:15 с направления н.п. Северодонецк по н.п. Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в заявлении.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

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