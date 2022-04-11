Не уходите мимо: с внешним управлением в иностранных компаниях повременят

Российские власти поставили на паузу принятие законопроекта о введении внешнего управления в иностранных компаниях, заявивших об уходе из страны или приостановивших деятельность . Об этом «Известиям» сообщили три источника в правительстве. Ведомства продолжают работу над проектом, например, прописывают механизм, который позволит иностранцам вернуться в страну, но пока не планируют вносить его в правительство, рассказали собеседники издания. Источники «Известий» пояснили, что большинство компаний только декларировали свой уход, но пока предпочитают вести переговоры и соблюдать все обязательства, а не хлопать дверью. И правительство готово пойти им навстречу, поэтому намерено оставить законопроект о внешнем управлении на крайний случай.

Держите меня семеро

Законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» был разработан еще в первой декаде марта . Он стал ответом на декларации многочисленных зарубежных компаний об уходе из страны . В документе прописан механизм введения внешнего управления российским имуществом организаций с долей иностранной собственности от 25%. Оно может быть применено, если иностранцы прекращают руководство компанией или действуют так, что это может привести к прекращению деятельности. Согласно проекту, внешнего управленца определят или корпорация ВЭБ, или Агентство по страхованию вкладов. Временная администрация может быть назначена на срок от трех месяцев. Внешний управляющий может принять решение или о замещении активов, то есть фактически создании новой компании на основе иностранного актива, или начать процедуру банкротства.

Уже 9 марта документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности . Ожидалось, что в самое ближайшее время в соответствии с регламентом проект рассмотрит правительство и внесет в Госдуму. Однако этого не произошло. До сих пор документ даже не внесен в правительство .

Пока работа по принятию законопроекта поставлена на паузу , сообщили «Известиям» три источника в правительстве.

Не уходите мимо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— По большинству компаний мы пока не видим никаких конкретных шагов, кроме деклараций . Даже те, кто приостановил свою деятельность, например закрыл магазины или рестораны, зачастую не разрывают договоров по аренде, продолжают выплачивать положенные в таких случаях деньги сотрудникам , — рассказал один из собеседников «Известий».

Большинство организаций постоянно находятся в переговорах с российскими ведомствами , добавил второй источник «Известий». По его словам, многие компании, которые заявили о приостановке деятельности «до нормализации внешнеполитической ситуации», планируют возобновить работу в нашей стране уже в мае-июне . Та же IKEA не распродает запасы, находящиеся в оптово-распределительных центрах, рассказал он.

— Пока мы видим желание иностранных компаний, невзирая на приостановку деятельности, договариваться и выполнять обязательства перед работниками, не имеет смысла запускать такой серьезный механизм . Он есть, правительство показало, что решение в случае ухода иностранных компаний имеется, но пока не время обострять ситуацию, вынимая главный козырь, — пояснил один из собеседников «Известий».

Другой источник отметил, что работа над документом продолжается, но пока не планируется вносить его на одобрение в правительство .

В правительстве и Минэкономразвития оставили без ответа вопросы «Известий». В пресс-службе Госдумы переадресовали редакцию в партию «Единая Россия», в которой на запрос не ответили.

На выход и на вход

Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предположил в разговоре с «Известиями», что разработка законопроекта «забуксовала» в том числе и потому, что стало понятно: «мы вряд ли сможем управлять компаниями так, как это делали собственники».

— Предприятие — это целая система, которая связана с зарубежным сырьем, она настроена на определенную логистику, технологии. Если это разрушить, то ничего не выйдет, мы не сможем сделать гамбургер по цене, которую ставил «Макдональдс», — сказал собеседник.

Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что не стоит форсировать принятие законопроекта. По мнению главного экономиста ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, приостановка с внесением документа уместна, чтобы не мешать тем, кто пытается договориться о каких-то разумных условиях индивидуально.

Позиция властей по законопроекту о внешнем управлении иностранных кампаний — фактически отлагательная, отметил политолог Дмитрий Орлов.

— Она обусловлена в целом адекватными решениями владельцев бизнесов, направленных на сохранение предприятий и рабочих мест даже в условиях временного прекращения деятельности. Можно предположить, что дальнейшая реакция правительства в сфере введения внешнего управления будет дифференцированной, основанной на реальной политике компаний. Эскалация отношений с иностранным бизнесом — пока явно не главный акцент правительственного курса, — подчеркнул он.

Не уходите мимо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам одного из собеседников «Известий» в правительстве, проект еще будет доработан, в том числе там появится дополнительная норма с четко прописанным механизмом, который позволит зарубежным предприятиям вернуться в Россию, если они захотят это сделать спустя время.

— Ранее высказывались предложения запретить компаниям работать на российском рынке после продажи их активов в ходе внешней администрации, — напомнил адвокат АБ «Андрей Городисский и партнеры» Дмитрий Якушев.

С предложением дополнить законопроект нормой, которая позволила бы иностранным компаниям вернуть свои активы, обращался и РСПП. Как рассказывал «Известиям» представитель союза, это мог бы быть механизм обратного выкупа. Представитель РСПП уточнил, что у отечественных компаний, например банков, есть много «дочек» за рубежом. И если Россия введет в иностранных компаниях внешнее управление, то отечественные предприятия за рубежом тоже могут столкнуться с применением аналогичной меры .

Само по себе наличие этого законопроекта, безусловно, сдерживает иностранцев от импульсивных решений уходить с рынка по политическим, а не объективно экономическим причинам, полагает адвокат Дмитрий Якушев.

Однако, по мнению юриста, документ в представленной публике редакции был сырым.

— Основания для введения внешней администрации довольно абстрактны, не учитывается реальное положение дел внутри бизнеса, например рентабельность продолжения деятельности в России. Не были урегулированы вопросы, пересекающиеся с возможным банкротством компаний, — объяснил Дмитрий Якушев.

Юрист согласен, что в законопроекте должны быть прозрачно и четко прописаны условия, на которых компании могли бы вернуться на российский рынок. Поэтому торопиться с принятием документа не стоит, уверен он.

«Известия» обратились за комментариями в крупные иностранные компании, заявившие о приостановке работы России, в том числе H&M, IKEA, DHL, Skoda и BMW. Ответили только в пресс-службе H&M: там сказали, что воздержатся от предположений и не будут давать комментариев по этому поводу.