Военный эксперт объяснил продолжительность боев в Мариуполе

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в понедельник, 11 апреля, объяснил «Известиям» длительность боев в Мариуполе.

По словам специалиста, Мариуполь был хорошо подготовлен, так как там находится большое число обороняющихся, среди которых были западные инструкторы и кураторы, помогавшие обеспечить оборону города. Среди них есть представители Великобритании, предположительно Франции и Германии, отметил Евсеев.

«Порт важен по некоторым причинам: предполагалось, что с его помощью удастся вывезти особо важных лиц <...> За порт шла протяженная борьба, сейчас идет зачистка порта. Все попытки ухода с заложниками оказались не засчитаны», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее в этот день представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин отметил, что к настоящему времени порт Мариуполя освобожден примерно на 80%. Как сообщали «Известия», в мариупольском порту засели украинские боевики из радикальной националистической группировки «Азов», которые продолжают держать в заложниках иностранных моряков и препятствовать их эвакуации.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, в свою очередь, сообщил, что украинские военные нанесли на свою технику опознавательные знаки ДНР, сформировали колонну и пытались ночью вырваться из Мариуполя. По его словам, противник бросил технику и разбежался по округе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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