В ДНР заявили о попытке колонны ВСУ вырваться из Мариуполя

Украинские военные нанесли на свою технику опознавательные знаки Донецкой Народной Республики (ДНР), сформировали колонну и пытались ночью вырваться из Мариуполя. Об этом 11 апреля сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«В общей сложности порядка 30 боевых машин, включая самоходки, потянулись нам навстречу, не понимая, что с момента формирования колонны мы уже контролировали с воздуха все движения», — написал он в Telegram.

По словам Ходаковского, противник бросил технику и разбежался по округе. Командир батальона подчеркнул, что положение украинских военных становится все безнадежнее.

«Видимо, пора забрасывать на пока подконтрольную ему территорию агитки с условиями сдачи. Есть информация, что уже многие хотели бы поднять руки, но не знают как», — сказал Ходаковский.

9 апреля в Минобороны РФ сообщили, что сухогруз «Апачи», принадлежащий Украине, осуществил попытку прорваться в порт Мариуполя для эвакуации главарей националистической радикальной группировки «Азов» и иностранных наемников по морю.

Уточняется, что судно, приписанное к мальтийскому порту Валетта, следовало под мальтийским флагом из Таганрогского залива к Керченскому проливу. Затем в 30 км от Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в заблокированный мариупольский порт.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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