В Мелитополе возобновили работу учебные заведения

В Мелитополе возобновили свою работу учебные заведения. Об этом сообщила «Известиям» 5 апреля начальник департамента образования города Елены Шакура.

Шакура заявила, что с 4 апреля в Мелитополе вновь работают университеты, колледжи и училища. Возобновление учебного процесса происходит по программам, утвержденным в сентябре 2021 года, и завершение учебных процессов будет происходить по ним же.

Благодаря самоотверженной работе преподавателей Мелитополя более 5 тыс. человек смогут продолжить образование и получить дипломы, заключила Шакура.

31 марта корреспондент «Известий» Мери Бадунц сообщала о тяжелой гуманитарной ситуации в Мелитополе и мерах, предпринимаемых Москвой по изменению ситуации в городе. Гуманитарную помощь в Мелитополь возят из Крыма — единственного безопасного сейчас направления. В городе наладили поставки продовольствия и медикаментов.

Отмечается, что украинские власти мстили жителям Мелитополя за желание жить в мирном городе. Сначала из Мелитополя вывезли все наличные деньги, затем закрыли дорогу, а потом отключили связь и интернет.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».