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Роскомнадзор потребовал от Google исключить угрозы в адрес россиян

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Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC незамедлительно принять меры по исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее в работе сервиса Google.Translate было выявлено нарушение. Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мертвые россияне).

«Роскомнадзор потребовал от американской компании принять исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в отношении российских пользователей, а также проинформировать ведомство о причинах появления таких сообщений», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что шесть сервисов Google будут маркироваться за нарушение российских законов. Эти меры коснутся ресурсов «Google Поиск», Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

В тот же день глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал, что Google может ожидать закрытие в РФ, если компания не изменит свою политику. По его словам, именно «на это указывает в последние месяцы вся последовательность действий корпорации, а также принадлежащего ему YouTube».

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