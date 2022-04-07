Шесть сервисов Google в России промаркируют за нарушение законов

Шесть сервисов Google будут маркироваться за нарушение российских законов. Это в четверг, 7 апреля, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

«Вид меры понуждения: информирование пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства РФ. Информационный ресурс, в отношении которого принята мера: «Google Поиск»; Google Play; YouTube; YouTube Music; Google Chat; Gmail», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Роскомнадзор объявил о решении ввести в отношении компании Google меры понуждения информирующего и экономического характера за несоблюдение законодательства России.

Ведомство намерено ввести запрет на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов. Также будет организовано информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении «иностранным лицом российского законодательства».

По словам главы комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Google может ожидать закрытие в РФ, если компания не изменит свою политику. По его словам, именно «на это указывает в последние месяцы вся последовательность действий корпорации, а также принадлежащего ему YouTube».

С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил около 60 случаев дискриминации со стороны YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Заблокированными оказались аккаунты или контент Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку видеохостингом записи своего выступления на брифинге. По ее мнению, YouTube «варварски нарушил нормы». Она уточняет, что решение о закрытии доступа к видеозаписи связано с представленной на брифинге информацией о биолабораториях США на Украине, которую скрывают от западной аудитории.