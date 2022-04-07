Роскомнадзор введет меры понуждения в отношении Google

Роскомнадзор принял решение ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства России. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«За многочисленные нарушения американской ИТ-компанией Google LLC российского законодательства Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера», — передает ведомство в своем Telegram.

Так, Роскомнадзор намерен ввести запрет на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов. Кроме того, ограничительные меры включают информирование поисковыми системами интернет-пользователей «о нарушении иностранным лицом российского законодательства».

Как подчеркнули в ведомстве, принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

«Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как «Правый сектор» и националистический полк «Азов». На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов», — говорится в публикации.

Уточняется, что с апреля 2020 года Роскомнадзор выявил около 60 случаев дискриминации со стороны YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Так, руководство видеохостинга заблокировало аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других.

«Перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении американской интернет-компании Google LLC будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», — резюмировали в РКН.

Накануне, 6 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку записи своего выступления на брифинге со стороны YouTube. По ее словам, видеохостинг «варварски нарушил нормы», а блокировка связана с озвученной на брифинге информацией о биолабораториях США на Украине, которую скрывают от западной аудитории. Захарова указала, что МИД РФ оставляет за собой право обратиться в компетентные органы по факту введенного YouTube ограничения.

1 апреля в Сети появились отдельные страницы методички, из которых следует, что цензуре на YouTube теперь подлежат видео, где говорится об ответственности НАТО за происходящее на Украине, геноциде в Донбассе, украинском биологическом оружии, где также фигурирует ставшая символом российской спецоперации буква Z. Кроме того, ограничения распространяются на любую информацию о поддержке России и действий Вооруженных сил РФ.

31 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. Как указал сенатор, такое демонстративное нарушение законов РФ со стороны YouTube не должно остаться без реакции.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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