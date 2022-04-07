Пушков прокомментировал меры Роскомнадзора в отношении Google

Google может ожидать закрытие в РФ, если компания не изменит свою политику, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 7 апреля.

«Google, судя по всему, решил уйти из России. Или, скорее, дожидается, когда его прикроют, постоянно провоцируя такое решение со стороны российских властей. Именно на это указывает в последние месяцы вся последовательность действий компании, а также принадлежащего ему YouTube. Как говорится, нарываются. И в итоге нарвутся, если не изменят свою политику. Что, впрочем, выглядит маловероятным», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день Роскомнадзор объявил о решении ввести в отношении компании Google меры понуждения информирующего и экономического характера за несоблюдение законодательства России.

Ведомство намерено ввести запрет на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов. Также будет организовано информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении «иностранным лицом российского законодательства».

В Роскомнадзоре отметили, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, которая распространяет фейки о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Также, как указывает ведомство, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как «Правый сектор» и радикальная националистическая группировка «Азов».

С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил около 60 случаев дискриминации со стороны YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Заблокированными оказались аккаунты или контент Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку видеохостингом записи своего выступления на брифинге. По ее мнению, YouTube «варварски нарушил нормы». Она уточняет, что решение о закрытии доступа к видеозаписи связано с представленной на брифинге информацией о биолабораториях США на Украине, которую скрывают от западной аудитории.

31 марта Пушков заявил, что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. Он подчеркнул, что такое нарушение законов РФ не должно остаться без реакции. По его словам, были зафиксированы факты цензуры со стороны видеохостинга YouTube.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили, что с середины февраля обстановка на территориях ухудшилась в результате обстрелов со стороны украинских военных. В ЛНР и ДНР было объявлено об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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