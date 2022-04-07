Прямой эфир
Мир
В Китае назвали НАТО продуктом времен холодной войны
Наука
Кабмин одобрил программу создания многоспутниковой группировки «Сфера»
Мир
Лукашенко рассказал о спецоперации Белоруссии на территории Украины
Общество
Гуманитарную помощь из Кузбасса направили беженцам из Донбасса
Мир
PepsiCo выпустит продукты специально для России
Мир
Лавров заявил об изменении Киевом озвученных в Стамбуле предложений
Туризм
Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля
Мир
Беженцы с Украины сравнили с концлагерем условия пребывания в Германии
Авто
Складских запасов шин в России хватит на два года
Политика
В правительстве РФ заявили об отсутствии «шапкозакидательных настроений»
Мир
Spotify прекратит работу в России 11 апреля
Сюжет:

Пушков прокомментировал меры Роскомнадзора в отношении Google

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Google может ожидать закрытие в РФ, если компания не изменит свою политику, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 7 апреля.

«Google, судя по всему, решил уйти из России. Или, скорее, дожидается, когда его прикроют, постоянно провоцируя такое решение со стороны российских властей. Именно на это указывает в последние месяцы вся последовательность действий компании, а также принадлежащего ему YouTube. Как говорится, нарываются. И в итоге нарвутся, если не изменят свою политику. Что, впрочем, выглядит маловероятным», — написал он в Telegram-канале.

Первая очередь: что ждет YouTube
Вслед за популярными соцсетями скорую блокировку прочат и американскому видеохостингу

Ранее в этот день Роскомнадзор объявил о решении ввести в отношении компании Google меры понуждения информирующего и экономического характера за несоблюдение законодательства России.

Ведомство намерено ввести запрет на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов. Также будет организовано информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении «иностранным лицом российского законодательства».

В Роскомнадзоре отметили, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, которая распространяет фейки о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Также, как указывает ведомство, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как «Правый сектор» и радикальная националистическая группировка «Азов».

С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил около 60 случаев дискриминации со стороны YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Заблокированными оказались аккаунты или контент Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку видеохостингом записи своего выступления на брифинге. По ее мнению, YouTube «варварски нарушил нормы». Она уточняет, что решение о закрытии доступа к видеозаписи связано с представленной на брифинге информацией о биолабораториях США на Украине, которую скрывают от западной аудитории.

31 марта Пушков заявил, что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. Он подчеркнул, что такое нарушение законов РФ не должно остаться без реакции. По его словам, были зафиксированы факты цензуры со стороны видеохостинга YouTube.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили, что с середины февраля обстановка на территориях ухудшилась в результате обстрелов со стороны украинских военных. В ЛНР и ДНР было объявлено об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022