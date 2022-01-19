Опрос с подвохом: сервисы Google применяют для рассылки фишинга

Мошенники стали пользоваться легальным функционалом Google-опросов для отправки фишинговых ссылок россиянам : они размещают вредоносный контент в теле опросов, а затем применяют функцию «отправить ответы на почту», куда вводят адрес потенциальной жертвы. Об этом «Известиям» рассказали в «Лаборатории Касперского». О схеме известно в крупнейших банках и в других компаниях, специализирующихся на кибербезопасности. Этот сценарий несет высокие риски, поскольку люди доверяют сервисам корпорации и такие письма реже попадают в спам , пояснили эксперты.

Всё легально

Во второй половине 2021 года участились случаи, когда злоумышленники использовали в своих схемах сервисы Google , сообщил «Известиям» руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко. В частности, по его словам, мошенники стали массово пользоваться для отправки вредоносных ссылок опросами, созданными с помощью сервиса Google Forms.

— Злоумышленник создает опрос в Google Forms с единственным вопросом. После этого он сам же «проходит» опрос, вписывая в поле ответа ссылку на фишинговый ресурс и фразу вроде «Вам полагается компенсация средств», после чего указывает почту жертвы как контакт для получения уведомления о прохождении опроса . В результате человеку приходит уведомление об успешном прохождении опроса с «ответами» (которые представляют собой сообщение с фейковым контентом и ссылкой от злоумышленника), — пояснил Алексей Марченко.

Опрос с подвохом Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam

Он добавил, что были известны случаи использования в противоправных целях и других сервисов Google, таких как «Календарь» или «Документы» . Так человека мотивируют перейти на фишинговый или скам-ресурс, где его могут попросить ввести личные данные , ознакомиться с условиями предложения (разумеется, фейкового), указать данные банковской карты (например для перевода «комиссии» — в среднем в 200–300 рублей — за выплату компенсации), пояснил эксперт.

В Google оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, знают ли в компании об использовании Google-опросов для рассылки фишинга.

Обещание выплат или компенсаций — одна из распространенных схем мошенников: под этим предлогом они могут совершать звонки или направлять ссылки на фишинговые сайты, напомнили «Известиям» в ЦБ . Однако в регуляторе подчеркнули, что вне зависимости от легенды злоумышленники пытаются убедить человека сообщить свои персональные сведения, данные банковской карты или пароль из SMS, а также — самостоятельно осуществить платеж на некий счет.

— Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать данные банковских карт посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать, — заявили в ЦБ.

Доверие и спам-фильтр

Ограничение доступа к мошенническим (в том числе фишинговым) ресурсам осуществляется Роскомнадзором на основании поступившего в ведомство решения суда, сообщили «Известиям» в службе. Там подсчитали, что с 2020 года по настоящее время было удалено или заблокировано 3723 фишинговых ресурса с недостоверной информацией. Из них: в 2020 году — 392, в 2021-м — 3295, в 2022-м — 36 ресурсов, уточнили в Роскомнадзоре . В службе также напомнили, что с 1 декабря 2021 года был введен механизм блокировки мошеннических сайтов в финансовой сфере по инициативе Банка России.

О рассылке фишинга с помощью сервиса Google Forms знают в Росбанке, ВТБ, ПСБ, Райффайзенбанке, «Ренессанс Кредите» , сообщили «Известиям» их представители. По существу, этот сценарий обмана идентичен схеме с рассылкой вложений и просьб о материальной помощи — усложняется лишь подход с использованием Google-ресурсов, уточнили в УБРиР. В Почта Банке напомнили, что раньше мошенники использовали Google-календарь: присылали приглашения на фейковые встречи с фишинговыми ссылками, которые также пропускал спам-фильтр.

Опрос с подвохом Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Использование таких легальных узнаваемых сервисов повышает доверие клиентов к получаемой корреспонденции , опасаются в ВТБ.

— Google Forms — универсальный инструмент для создания форм и опросов, который, к сожалению, активно используется спамерами для сбора персональных данных пользователей и вредоносной рассылки. Использование этого сервиса мошенниками прежде всего направлено на обход спам-фильтра, — добавил директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.

Еще один риск подобных фишинговых рассылок — размещение вредоносного программного обеспечения на компьютере жертвы , напомнили в «Зените»: переходя по неизвестной ссылке пользователь позволяет скрипту закачать и развернуть ПО для удаленного управления компьютером, тогда он становится агентом так называемой сети ботов, а его вычислительные мощности могут использоваться для совершения DDoS-атак. Также вредоносное ПО может самостоятельно скачивать и устанавливать другие программы — например, для слежки за пользователем через видеокамеру или для перехвата нажатий клавиш для получения паролей от личных кабинетов, добавили в банке.