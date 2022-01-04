Как же пить: интернет-мошенники взялись за россиян с алкоголизмом

С начала декабря в Рунете массово регистрируют доменные имена, в названии которых использована транслитерация слова «алкоголизм» (alkogolizm). Об этом «Известиям» рассказали специалисты нескольких компаний по информационной безопасности. Эксперты считают, что домены в большинстве случаев зарегистрировали мошенники, чтобы создать фишинговые сайты и интернет-магазины с сомнительными средствами и услугами для лечения похмелья и алкоголизма. При этом медики не рекомендуют обращаться к рекламируемым в Сети препаратам и методам, поскольку справиться с последствиями застолья можно и без специальных средств и процедур. А в случае алкоголизма или отравления лучше обратиться в больницу.

Чума во время пира

Специалисты нескольких компаний по информационной безопасности обнаружили, что с начала декабря в Сети массово регистрируют доменные имена, в названии которых использована транслитерация слова «алкоголизм» (alkogolizm).

— Указанные домены могут использоваться как легитимными медицинскими учреждениями, так и злоумышленниками, — предупредил заместитель генерального директора Infosecurity Игорь Сергиенко.

Анализ более сотни таких ресурсов показал, что, вероятно, они являются заготовками для сайтов, которые будут продвигать услуги кодирования от алкоголизма на дому или продавать сомнительные средства от упомянутой болезни и похмелья , сказали в Infosecurity. В ходе выборочной проверки действующих ресурсов специалисты не выявили.

Впрочем, ведущий аналитик подразделения Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров утверждает, что по некоторым адресам уже есть сайты, содержащие информацию об алкоголизме . В мошеннических схемах данные ресурсы пока не были замечены, добавил эксперт.

Как же пить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Подобного рода регистрация прямой угрозы не несет. Однако нельзя отрицать возможность использования подобных доменных имен для обмана граждан в будущем. Они могут использоваться для фишинга, продажи поддельных, «чудодейственных» препаратов для лечения алкогольной зависимости или навязывания услуг по избавлению от этого недуга, — сказал Евгений Егоров.

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Павел Куценко подтвердил данные о массовой регистрации доменов на алкогольную тему. Он считает, что эти ресурсы с высокой долей вероятности подготовлены для мошеннических акций, направленных на кражу денег, персональных и учетных данных.

— По данным аналитического сервиса Wordstat, пользователи Рунета стали чаще интересоваться темой алкогольной зависимости. Возможно, на созданных веб-сайтах пользователям будет предложено избавиться от алкогольной зависимости или помочь близкому человеку это сделать. Вероятно, мошенники делают ставку на рост спроса на подобные услуги в январские праздники, — сказал эксперт.

На таких сайтах могут якобы продаваться услуги и товары, которые после оплаты не будут оказаны и доставлены , утончило он.

— Для убедительности поддельный ресурс наркологов может быть снабжен чатом, где «клиента» всеми способами будут уговаривать перевести деньги за лечение или консультацию , — добавил руководитель направления ESET Threat Intelligence Александр Пирожков.

Аналитик Positive Technologies Яна Юракова добавила, что социальная инженерия — не единственный вектор возможных атак. По ее словам, на ресурсах могут размещаться различные вредоносные программы.

Как же пить Фото: Global Look Press/christophe vandercam

Домашние средства

Медики рекомендуют не спешить обращаться за помощью к продавцам специальных услуг и товаров при отравлении алкоголем . От похмелья можно избавиться и в домашних условиях без использования специальных препаратов, подчеркнул профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ведущий научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Алексей Буеверов. По его словам, самое банальное средство — небольшая доза спиртного .

— Прием алкоголя запускает работу фермента, который его расщепляет, и похмелье проходит быстрее. Понятно, что метод подходит далеко не всем, а только людям, не зависимым от алкоголя и умеющим себя контролировать, — отметил профессор.

Можно обратиться и к вспомогательным средствам, однако они не обязательно должны быть специально «противоалкогольными», сказал эксперт.

— Чаще всего в покупные препараты входят аспирин, сода, лимонная кислота. Аспирин снимет головную боль, с тем же успехом это сделает ибупрофен, например. Сода уменьшит изжогу. Вода, в которой разводят таблетку, уменьшит обезвоживание. Всё это по отдельности обойдется дешевле, а главное, состав принятого будет более прозрачен, — сказал Алексей Буеверов.

Если проблема не в похмелье, а именно алкоголизме, то есть неконтролируемом и зависимом потреблении алкоголя, то нужно обратиться к специалисту , добавил он. Медицинская помощь понадобится и в случае острого отравления.

Как же пить Фото: Global Look Press/Frank May

По регламенту

Если всё же принято решение воспользоваться услугами, найденными в интернете, важно изучить сайт организации , посоветовал председатель организации «Общественная потребительская инициатива», кандидат юридических наук Олег Павлов. По его словам, медицинские услуги жестко регламентированы даже в Сети.

— В первую очередь нужно проверить наличие на сайте сведений о юрлице — любая настоящая медицинская организация обязана разместить на своем сайте эту информацию, причем не только наименование, но и место нахождения. Если этих данных нет, то лучше пройти мимо такого сайта. Просто так добросовестная организация про эти сведения забыть не может, это серьезное нарушение законодательства, — сказал эксперт.

Если данные о юрлице указаны, стоит проверить эту информацию в интернете. Например, с помощью сайта ФНС, который позволит узнать, когда компания была создана, является ли она действующей, актуален ли ее адрес. По словам эксперта, любые нестыковки должны насторожить потребителя.

— На сайте также обязательно должны быть указаны сведения о лицензии (номер лицензии, указанные в ней виды медицинской деятельности, контакты выдавшего ее органа) и специалистах (их образовании, графике работы). Подлежит размещению и перечень платных услуг с указанием стоимости, — добавил юрист.

По его словам, проверка ресурса по этим критериям позволит отсеять подавляющее большинство мошеннических ресурсов.