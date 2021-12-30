Дед унес: названы самые популярные в Новый год схемы обмана

Наиболее популярные мошеннические схемы, которых следует опасаться во время новогодних праздников, — это выманивание данных карты под видом подарков от банков или под предлогом отменить некую подписку, а также фейковые «выгодные инвестиции» . О таких сценариях «Известия» предупредили в Почта Банке. В других кредитных организациях подтвердили: в каникулы люди теряют бдительность, а злоумышленники используют фишинг и социальную инженерию для выманивания денег. В ЦБ назвали «Известиям» пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников .

Новогодние растраты

Одна из наиболее опасных схем обмана для банковских клиентов в эти дни — реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций , заявил «Известиям» директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин. Он пояснил, что через соцсети мошенники распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где якобы для получения презента требуется ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции. Этой информацией злоумышленники могут воспользоваться для вытягивания денег со счета.

Другой распространенный сценарий мошенничества в этот период — выманивание денег через фейковый сайт брокера , сообщил Станислав Павлунин. Он пояснил: злоумышленники связываются с жертвой и убеждают ее перевести средства на «брокерский счет» — на самом же деле человек перечисляет деньги на карту или электронный кошелек физлица. В декабре многие россияне получают премии, и некоторые считают, что вполне можно направить их на инвестиции.

Кроме того, по словам эксперта, з лоумышленники используют бренд банка, чтобы коммуницировать от его имени через мессенджеры : они направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой сотруднику необходимо назвать данные «пластика» и код из СМС. На самом деле эти сведения подтверждают неправомерное списание денег. Настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершенных платежах в мессенджерах.

Дед унёс Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Помимо этого в Почта Банке напомнили, что в новогодние праздники по-прежнему будут актуальны старые схемы обмана : от имени правоохранительных органов (с убеждением клиента взять кредит и перевести средства мошеннику), а также от имени подставных покупателей на площадках объявлений.

В предновогодней суете в поисках подарков некоторые россияне готовы пойти на риск и оформить покупку на неизвестном или подозрительном сайте , если цена на нем существенно ниже, чем в других магазинах, или если этот товар уже везде распродан, отметил руководитель группы контроля IT-рисков и противодействия мошенничеству Райффайзенбанка Александр Мотичев, подчеркнув, что таким образом легко попасться на удочку злоумышленников. Также россиянам следует опасаться тематических рассылок с вложениями в виде вредоносных программ, добавили в УБРиР.

Сохранить бдительность

По данным экспертов ВТБ, в ближайшее время популярными сценариями обмана могут быть «просьбы» оплатить долги, получить бонусы за рабочий стаж, воспользоваться новогодними предложениями для оплаты товаров или услуг. В период новогодних праздников наиболее ходовыми темами для фишинга могут стать акции и скидки, продажа билетов в театры и на новогодние мероприятия, а также бронирования туристических поездок , добавили в банке. Еще один актуальный вид фишинга — мошеннические предложения поучаствовать в период праздников в благотворительных акциях , напомнила директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина.

Телефонные и интернет-злоумышленники традиционно активизируются перед Новым годом, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе напомнили, что еще в 2020 году выявили основные признаки, по которым можно распознать телефонных мошенников, и этот список по-прежнему актуален :

Дед унёс Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Звонок поступает неожиданно от незнакомца (он может представляться сотрудником банка, полиции или магазина);

Разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить трансакцию;

Человеку предлагается слишком выгодная сделка (призы, выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам) или его пытаются запугать возможной потерей денег;

Собеседник старается под любым предлогом узнать данные банковской карты — номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные;

На клиента оказывается моральное давление, требуется немедленно принять решение о переводе денег или сообщить данные карты.

Внимание людей перед праздниками и во время каникул менее концентрировано, чем обычно, отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов: поэтому важно всегда самим перезванивать в банк по номеру телефона, указанному на карте. Также нужно воздержаться от импульсивных покупок по различным акциям от неизвестных продавцов , не оставлять без присмотра мобильный телефон и платежные карты, добавили в «Открытии».