Сделать дубль: мошенники стали повторно атаковать банковских клиентов

Мошенники стали повторно атаковать россиян звонками от имени службы безопасности банков, ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег . Располагая детальной информацией о предшествующей атаке и полученными в ходе нее персональными данными, злоумышленник выпытывает недостающий код подтверждения переадресации всех СМС на собственный номер . Об этом «Известиям» рассказали в «Инфосистемах Джет», информацию подтвердили в Центробанке и крупных кредитных организациях. Специалисты по кибербезопасности полагают, что повторная коммуникация повышает шансы на доверие со стороны потенциальной жертвы .

Еще раз

В середине февраля москвичке Екатерине поступил звонок от мошенника, который представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом защиты средств от несанкционированного списания предложил установить программу удаленного доступа . Екатерина рассказала «Известиям», что почувствовала обман и обратилась в банк. Однако через две недели ей позвонили повторно : собеседник напомнил о предыдущем инциденте и рассказал об организованной тогда схеме обмана в деталях. Затем подставной сотрудник еще раз попытался выманить у клиента конфиденциальный пароль из СМС.

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Это новая, более сложная вариация скрипта обмана банковских клиентов с использованием социальной инженерии, который в последний месяц стал массово применяться злоумышленниками , пояснил «Известиям» начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Во время второго звонка преступник утверждает, что у жертвы был взломан личный кабинет мобильного оператора и поэтому она не получает СМС-уведомления от банка о попытках денежных переводов.

— Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета , а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента, — пояснил Алексей Сизов.

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По его словам, новшество схемы заключается в том, что злоумышленники стали обзванивать людей, которые уже однажды пошли с ними на контакт, но не попались на уловку . Оформление переадресации также раньше редко использовалось преступниками. Располагая большим количеством данных о клиенте и знаниями о предшествующей коммуникации, преступнику легче втереться в доверие .

Мошеннические звонки со ссылкой на предыдущую коммуникацию — один из методов социальной инженерии, когда злоумышленники «выходят» на потенциальную жертву, делая при этом для большей убедительности два последовательных звонка от имени различных организаций, но по одной и той же ситуации, подтвердили «Известиям» в ПСБ.

В Росбанке сталкивались с повторными звонками клиентам со стороны мошенников , заявил директор департамента информбезопасности Михаил Иванов, добавив, что сейчас также фиксируются атаки с использованием переадресации. Для обмана злоумышленники используют всю полученную о гражданине информацию вне зависимости от того, каким способом она была собрана, и продолжают работать с теми же клиентами, которые ранее отказались предоставлять им данные, знают в УБРиР.

Обман обманутых

О схеме обмана с отложенной коммуникацией также известно в «Лаборатории Касперского» . По данным главного эксперта компании Сергея Голованова, скрипт появился несколько месяцев назад . Повторный вызов может стимулировать клиента банка быть более откровенным, особенно из-за того, что разговор содержит много деталей о предыдущей беседе и о нем самом, согласна замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова.

В Банке России знают о схемах, когда мошенники звонят одним и тем же людям по несколько раз, сообщили «Известиям» в ЦБ, уточнив, что в некоторых случаях одного человека обманывают неоднократно . Чтобы не стать жертвой, необходимо помнить, что никогда нельзя сообщать незнакомым людям, кем бы они ни представлялись, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова, подчеркнули в регуляторе. В Центробанке добавили, что также нельзя переводить деньги куда бы то ни было по указанию незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов.

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Повторные звонки от злоумышленников ранее делались от имени сотрудников полиции тем клиентам, которые уже пострадали от действий телефонных мошенников . Руководитель службы информационной безопасности «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин подчеркнул, что для правдоподобности преступники добавляли деталей про инцидент конкретной жертвы, которые им были известны, так как они сами осуществляли кражу.

С аналогичным сценарием сталкивались в банке «Ренессанс Кредит». В кредитной организации добавили, что лжесотрудники полиции требуют ни в коем случае не рассказывать представителям банка о проводимом расследовании и вообще никому не разглашать информацию.