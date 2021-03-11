Успешный вход: как воруют деньги через мобильный банк

Хакеры и мошенники осваивают новые способы атаковать пользователей мобильного банкинга. Одни используют уязвимости банковских приложений. Другие — старую добрую социальную инженерию. К звонкам «службы безопасности» и просьбам вернуть переведенные «по ошибке» средства добавляются всё новые способы обмана. Насколько безопасны приложения банков, как защитить свой аккаунт, и можно ли вернуть деньги в случае их кражи, выясняли «Известия».

Слабое шифрование

Хотя на первый взгляд банковские приложения достаточно надежно защищены, багов в них всё равно достаточно. К ним, например, эксперты относят отсутствие проверки на получение прав привилегированного пользователя (root-прав) на самом устройстве, а также слабое шифрование данных при их передаче между сервером и устройством.

Как поясняет Александр Зубриков, руководитель направления информационной безопасности ITGLOBAL.COM, отсюда и популярность MitM-атак (когда злоумышленник тайно ретранслирует и при необходимости изменяет связь между двумя сторонами, которые считают, что непосредственно общаются друг с другом).

Одна из уязвимостей, которую наиболее часто эксплуатируют хакеры, — хранение аутентификационных данных в коде приложения в открытом виде.

— Слабые места банковских приложений связаны с окружением на устройстве и интеграцией с технологией Deep-links. Данная технология позволяет определить, как открывать ссылку: в браузере или приложении. Эксплуатация Deep-links со стороны хакеров позволяет им производить не предусмотренные приложением запросы и проникать в его защищенный контур, — поясняет Тимурбулат Султангалиев, директор практики информационной безопасности компании AT Consulting (входит в Лигу цифровой экономики).

Распространенная уязвимость на стороне банка — отсутствие строгой валидации запросов от мобильного приложения к серверам банка. В итоге злоумышленники могут установить фальшивый сертификат на устройство клиента и подделать в запросе счет получателя перевода, таким образом получая доступ к денежным средствам клиентов.

При этом, если отсутствует строгий запрет на сторонние сертификаты или их валидация, банк сочтет запрос легитимным и отправит деньги клиента мошенникам, поясняет руководитель службы информационной безопасности Servicepipе Никита Прохоренко. По его словам, чаще всего к взломам приводит отсутствие политики полного недоверия, когда устройство должно «доказать», что имеет права на такого рода запросы, и то, что запрос действительно отправлен клиентским приложением.

Аутентификация пользователя

Вопросы у специалистов по-прежнему вызывает и система верификации пользователя при входе в приложения. К основным рискам мобильных банковских приложений они относят незащищенную операционную систему и отсутствие двухфакторной аутентификации (отдельного ПИН-кода для запуска).

Как поясняет Евгений Суханов, директор департамента информационной безопасности компании Oberon, в открытых операционных системах Android есть возможность вносить изменения в мобильное приложение либо перехватить его соединение с банком вредоносным ПО. Оно впоследствии сможет осуществлять платежи через зараженное приложение, включая отправку подтверждающих СМС.

Вообще, верификация платежей и самого пользователя, по мнению многих экспертов, — наиболее уязвимое место банковских приложений, даже при наличии двухфакторной идентификации через СМС. Как отмечает Павел Катков, владелец IT-legal компании «Катков и партнеры», СМС-сообщение, как правило, приходит на тот же телефон, на котором стоит взламываемое банковское приложение.

Более надежной специалисты считают двухфакторную аутентификацию с использованием разных устройств: когда мобильное приложение установлено на одно устройство (телефон, планшет), а подтверждение об операции приходит на другое устройство.

Пароли и сторонние приложения

Впрочем, взлом приложений для обмана клиентов кредитных организаций используется всё же не так часто — на первый план выходит по-прежнему социальная инженерия. Львиная доля мошенничеств реализуется при помощи получения кодов и паролей.

— Большинство взломов происходит, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой под видом службы безопасности банка, под видом сотрудников банка и получают СМС-код, номер карты и защитный код, — указывает Роман Хорошев, основатель краудлендинговой платформы «Джетленд».

Нередко злоумышленники (используя, например, всё тот же звонок «из службы безопасности банка»), убеждают жертв установить на устройство специальное ПО, позволяющее «расшарить» происходящее на экране смартфона, например, TeamViewer или AnyDesk.

— После установки программы мошенники могут проводить операции от имени клиента, напрямую подключившись к его устройству. Отличить действия мошенника, выдающего себя за реального клиента, становится сложно, но по-прежнему возможно — например, используя поведенческий анализ, — отмечает Дмитрий Стуров, исполнительный директор, начальник управления информационной безопасности банка «Ренессанс Кредит».

Как рассказал Юрий Орлов, директор по информационной безопасности QBF, доля операций, так или иначе связанных с социальной инженерией, в 2020 году составила 64% от общего числа случаев мошенничества. Вырос и средний чек подобных «транзакций» — с 7,6 тыс. до 8,6 тыс. рублей. В большинстве случаев пользователи добровольно предоставляют свои данные третьим лицам.

Что делать

Чтобы минимизировать риск, эксперты советуют следовать базовым правилам, главное из которых — никогда не сообщать персональную и личную информацию звонящим из «колл-центров» и всегда перезванивать в сам банк. Не стоит хранить критичные данные (финансовую информацию, аутентификационные и персональные данные) непосредственно на мобильном устройстве. Не надо использовать слишком простые и повторяющиеся пароли.

Рискованным эксперты считают и повышение уровня привилегий в ОС устройства: установку джейлбрейка в iOS или root-прав для Android. И рекомендуют внимательно следить за тем, какому приложению открывается доступ к данным, и к каким именно.

Стоит помнить и том, что если деньги украдены по вине пользователя или по его оплошности (как и происходит чаще всего), то банк вряд ли вернет средства. Так, по закону банк обязан вернуть деньги, если клиент уведомил о подозрительной операции в течение суток с момента ее совершения. Но при этом он не должен нарушить правила безопасности — в частности, не сообщать никому данные карты и пароли.