Сберегательный ход: пенсионерам могут дать возможность отключать переводы по картам

Количество мошеннических операций с банковскими картами можно снизить в несколько раз, если дать пенсионерам возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. Такое предложение в ЦБ подготовил проект ОНФ «За права заемщиков». Сейчас в 60% случаев мошенники крадут средства со счетов людей зрелого и пожилого возраста, и они нуждаются в дополнительной защите, подчеркивают общественники. В ЦБ «Известиям» заявили, что уже работают над требованиями по дополнительной защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финуслугами.

Миллиарды на доверии

ОНФ подготовил предложение к заседанию экспертного совета ЦБ 10 февраля. За 2020 год преступники увели со счетов граждан 66 млрд рублей, отмечено в материалах фронтовиков (есть у «Известий»). В 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет, указали специалисты ОНФ со ссылкой на данные ЦБ. Пенсионеры чаще становятся жертвами аферистов, которые практикуют методы социальной инженерии.

Часто пожилые люди не понимают полного функционала карты, на которую их обязали получать пенсию, и попадаются на удочку мошенников, пояснила «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Да и картой бабушки без ее ведома могут воспользоваться внуки для покупки в интернет-магазине, у которых есть доступ как к платежному средству, так и телефону пожилой родственницы.

Сберегательный ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Кредитные организации считают, что действие по переводу или оплате совершил сам человек, если трансакция подтверждена вводом кода, который приходит на телефон в виде смс-сообщения, — пояснила Евгения Лазарева.

Фронтовики предлагают ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов. Грубо говоря, пенсионерам хотят дать право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они не особо пользуются, но при этом именно они становятся для мошенников каналом для вывода средств. Пожилой человек может оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов.

Такая мера вполне оправдана, полагает доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По данным Росстата, лишь 3,6% граждан в возрасте 70-79 лет используют интернет для заказа товаров, а в возрасте 80+ — 1,4%, отметила она.

Предлагаемое решение не потребуют значительных финансовых расходов и позволит в кратчайшие сроки снизить количество преступлений, уверена Евгения Лазарева.

По праву

Добровольный отказ от операций не противоречит законодательству и не нарушает права граждан, говорят юристы. Если банк и клиент согласятся на такие условия, то не потребуется и законодательных поправок, отметил советник юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

Но реализация инициативы потребует разработки новых договоров, указал член экспертного совета ФАС России Андрей Моисеев. Банкам это невыгодно, они предпочитают менять правила в своих интересах, уверен он.

— Мы проводили совещание с банками больше года назад. Ограничение функционала — это возможная потеря дохода от переводов, — подтвердила Евгения Лазарева.

Отметим, платежные системы и банки сами устанавливают лимиты на ежемесячные и ежедневные переводы. И декларируют, что делают это для защиты граждан от мошенников. Большинство банков предоставляют и функцию самостоятельной настройки лимитов на переводы вплоть до нулевого. Однако до конца это проблемы не решает. В этом случае, как указывают кредитные организации, перевод может быть осуществлен, если подтвердить операцию по телефону. А именно это и делают зачастую пожилые люди, став жертвой социальной инженерии.

Поэтому ОНФ ставит вопрос о законодательном введении нормы о добровольном отказе от использования карт онлайн или для переводов. Вторым вариантом может быть возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение SMS-сообщений с кодами на перевод денежных средств, сообщила Евгения Лазарева.

«В настоящее время при замене SIM-карты уже блокируется получение финансовых сообщений на некоторое время. Необходимо просто увеличить срок блокировки», отмечено в материалах ОНФ.

Страх против удобства

Ранее президент России Владимир Путин давал поручения установить дополнительные нормативные требования к финорганизациям для предотвращения потерь от действий мошенников в отношении социально незащищенных категорий граждан, напомнили в пресс-службе ЦБ. Речь о возможном назначении такими гражданами своих представителей для подтверждения совершения финопераций с помощью дистанционного доступа либо отказа от совершения таких операций, если они являются подозрительными.

— Банк России вместе с банковским сообществом и общественными институтами защиты прав граждан на финансовом рынке работает над выполнением данных задач и доложит об итогах этой работы в установленные поручением президента сроки — к 1 июля 2021 года, — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили актуальность и масштаб проблемы мошенничества с выводом средств со счетов пожилых людей. В целом они поддержали и предложение ОНФ.

Если договор будет предусматривать невозможность онлайн-платежа, а деньги похитят именно таким образом, шансы их вернуть будут высокими, прокомментировал юрист Дмитрий Константинов.

Добровольный отказ может быть полезной практикой, но важно правильно настроить это решение, отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея.

— С одной стороны, подобная мера может здорово защитить тех пожилых людей, кто не обладает высоким уровнем финансовой и цифровой грамотности. С другой, критически важно, чтобы подобная опция не навязывалась и не выбиралась за людей. Особенно опасно, если мошенники начнут использовать это для себя и предлагать пожилым клиентам отключить интернет-платежи за дополнительную комиссию, по телефону или каким-то другим способом, что по итогу может привести к утечке данных и еще большей уязвимости для этих групп граждан, — указал эксперт.

Важно, чтобы в погоне за повышенной безопасностью люди не лишали себя преимуществ современных технологий, также отметил специалист. Эту точку зрения разделяет и доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Он подчеркнул, что при отказе от онлайн-переводов и платежей важно не упустить возможности использовать такие удобные функции, как, например, оплата услуг ЖКХ и мобильной связи.

Крупнейшие банки, в которые «Известия» направили запрос, и платежная система НСПК не прокомментировали инициативу фронтовиков.