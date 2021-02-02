Клон на телефоне: мошенники звонят с номеров госорганов и банков

Сегодня в России новые схемы телефонного мошенничества появляются чуть ли не еженедельно. В большинстве из них мошенники в основном наживаются за счет доверчивости граждан, однако существуют и такие схемы, при которых, увы, удается обмануть даже тех, кто старается проверять входящие номера. Так, в Липецкой области мужчине позвонили из якобы правоохранительных органов — поверил он им только после того, как посмотрел, что такой номер и правда принадлежит региональному УМВД. Однако и это не уберегло его от мошенников. Каким образом злоумышленникам удается звонить с номеров, принадлежащих госорганам, а также банкам, — в материале «Известий».

Сомнительные входящие

Только за сутки в Липецкой области полицейские получили несколько обращений от жителей области, пострадавших от действий лжесотрудников службы безопасности банков. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 33-летнему жителю Данкова позвонил представитель банка и сообщил о предотвращении попытки списания денег с его счета, а затем, по классике жанра, порекомендовал мужчина перевести средства на «безопасный счет». Якобы сотрудник банка также сообщил о том, что попыткой списания денег заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, а потому ему перезвонят из полиции с определенного номера телефона.

— Потерпевший проверил на сайте названный номер телефона и убедился, что он принадлежит УМВД России по Липецкой области. Поэтому, когда ему перезвонили с этого номера, у него не возникло никаких подозрений. Звонивший представился руководителем одного из подразделений УМВД и посоветовал действовать в соответствии с рекомендациями сотрудника банка. Потерпевший, следуя указаниям «сотрудника банка», в течение двух дней небольшими суммами перевел на счет мошенников 411 тыс. рублей , — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Клон на телефоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

И такая схема используется мошенниками далеко не впервые. В декабре в полицию Амурской области поступило несколько заявлений от жителей, ставших жертвами мошенников. На сей раз о звонке якобы сотрудников банка предупреждали уже правоохранительные органы. Такие лжесотрудники госорганов звонили гражданам и предупреждали о подозрительных операциях по счетам, а также говорили о том, что скоро с ними свяжется сотрудник банка, чьи действия абсолютно законны. Те, в свою очередь, предлагали амурчанам перевести деньги на резервный счет или же сообщить номер банковской карты, трехзначный код и пароли из SMS.

— Установлено, что, используя программы замены телефонных номеров, злоумышленники фальсифицировали входящие абонентские номера телефонов, вследствие чего они определялись как реально существующие в правоохранительных органах. Для большей убедительности мошенники предлагали проверить в интернете информацию о ФИО, должности и номере, озвученной в ходе разговора , — сообщили в областном управлении МВД.

Пока технически не уберечься

На сегодняшний день телекоммуникационные системы действительно позволяют проводить подмену номеров. Это дает злоумышленникам, обладающим определенными навыками и техническими средствами, возможность производить подмену номеров, отметил в разговоре с «Известиями» эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов. «Еще одной важный аспект в этом вопросе — это то, что в России очень часто происходят утечки персональных данных. И в связи с этим злоумышленники имеют возможность их заполучить, например, приобрести на черном рынке и использовать их для мошенничества. Таких злоумышленников задерживают, заводят на них дела по статьям 272 и 273 УК РФ, но, к сожалению, желающих таким заниматься не становится меньше», — подчеркнул он.

В разговоре с «Известиями» заведующий кафедры информационной безопасности НИУ ВШЭ, академик Академии криптографии РФ Александр Баранов рассказал о том, каким образом мошенники используют такой недостаток телефонии.

Клон на телефоне Фото: ТАСС/dpa/Paul Zinken

— Это даже не фальшивая сота, которая, так сказать, аппаратным способом позволяет имитировать другого абонента, а программное обеспечение, которое устанавливается на обычный сотовый телефон. И это ПО позволяет обманывать определитель номера, который стоит в телефоне, и вы видите не номер того, кто звонит, а номер, который вам подставляют. Это такая уязвимость, которую, к сожалению, пока не устранили. Но я думаю, что со временем проведут коррекцию протокола, и тогда это дело устранят. Пока же технически обыкновенный пользователь от этого защититься не может.

Кроме того, существуют и другие не менее хитрые способы воспользоваться чужим номером телефона. «Увы, можно и SIM-карту похитить, кроме того, мошенники умеют эксплуатировать чужие номера и другими способами. Поэтому нельзя доверять телефону, надо перезванивать и пытаться что-то выяснить. И, естественно, не сообщать никаких данных», — подчеркивает Баранов.

Бдительность — лучшее оружие

Подменить номер в системах телефонии сейчас может любой человек, так как такие инструкции широко распространены в интернете, также отметил в разговоре с «Известиями» эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Однако зачастую мошенники пользуются не только доверчивостью людей, но и их желанием что-то бесплатно получить.

Клон на телефоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Никто не читает то, что написано на сайтах банка. А там четко говорится о том, что служба безопасности не имеет права звонить клиентам. Поэтому рекомендация на такие случаи простая — с какого бы номера вам ни позвонили, надо просто класть трубку, не разбираясь. И потом, если у вас закралось какое-то сомнение, можно позвонить в банк самим , — указывает Власов. — А что касается различных социальных служб, то тут людей часто ловят на желании получить что-то просто так. Например, звонит какой-то якобы сотрудник и говорит человеку о том, что ему положена выплата, бесплатное обследование, путевка и тд. И как только произносится слово «бесплатно», большинство российских граждан сразу готовы рассказать номер своей карты и прочее.