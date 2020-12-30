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Переводной диктат: что нового придумали «карточные» воры

Преступники изобретают изощренные способы обмана
Фото: Depositphotos
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Переводной диктат: что нового придумали «карточные» воры
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2020-12-29 17:22:47
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Случаи хищения средств с банковских карт обманным путем всё чаще попадают в криминальные сводки всех регионов России. В предпраздничные дни, когда честные труженики получают новогодние бонусы и 13-е зарплаты, число таких преступлений значительно возрастает. Как действуют преступники и что нового они придумали, чтобы убедить жертву перевести деньги на чужой счет, — в материале «Известий».

Миллион меняют по рублю

Настоящим минным полем для среднестатистического пользователя стали соцсети, каждая из которых имеет свои слабые места, чем успешно пользуются мошенники всех мастей. Распространение получила, например, так называемая схема с рублем. Красочная реклама на активно продвигаемой, но малоизвестной странице, приглашает поучаствовать в конкурсе. И, о чудо, новичок с ходу выигрывает хорошую вещь: кроссовки, рюкзак, набор косметики и т. п. Нужно лишь перевести один рубль, якобы чтобы не платить налоги. Но после ввода реквизитов карты со счета списываются крупные суммы. В такую ситуацию попала россиянка, мечтавшая получить пару спортивной обуви.

Переводной диктат
Переводной диктат: что нового придумали «карточные» воры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В целом потери от вирусов-троянов и фишинга за год почти достигли 260 млн

— Сначала киберпреступники прислали участнице конкурса ссылку на фишинговый сайт. А затем попросили перевести через него один рубль, чтобы узнать секретную информацию о ее банковской карте: номер, срок действия, код проверки подлинности карты (три цифры на обратной стороне — CVV/CVC), имя и фамилию владельца, прокомментировала ситуацию редакция проекта «Финансовая культура».

Шоу голосом

Особую тревогу экспертов по кибербезопасности вызывают технологии речевого синтеза, способные имитировать голоса реальных людей. Такие программы интересны не только телефонным пранкерам и хулиганам, но и серьезным преступникам. Как уже писали «Известия», в 2021 году специалисты ожидают роста числа киберпреступлений на 30%, поскольку технология станет более доступной. Речь о распространенной еще с начала столетия схеме, когда мошенник звонит и представляется родственником, якобы попавшим в беду (задержала полиция, срочно нужно вернуть долг или оплатить операцию).

Автор цитаты

По данным МВД, за 10 месяцев уходящего года совершено свыше 420 тыс. преступлений в сфере информационных технологий (на 75% больше, чем в тот же период прошлого года), или примерно четверть всего объема нарушений УК. В основном это хищения средств с банковских счетов, в результате которых россияне лишились как минимум 6,5 млрд рублей.

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Предприимчивые жулики готовы тратить по несколько дней на то, чтобы втереться в доверие к потенциальным жертвам в соцсетях. С неискушенным одиноким мужчиной злоумышленники заводят беседу от лица якобы девушки, проявляющей к нему интерес: «фото твое понравилось», «у тебя прекрасное чувство юмора», «ты такой крутой фотограф». Лесть ослепляет наивного собеседника незнакомки. Терпеливые мошенники поддерживают иллюзию знакомства до того момента, как «клиент» предложит встретиться очно. Речь, как правило, идет о походе в кино или театр. В процессе обсуждения «девушка» бросает ссылку на якобы понравившийся спектакль. Так обманутый кавалер попадает на фишинговый сайт, где вводит реквизиты своей карты и переводит солидную сумму (часто порядка 10–15 тыс. рублей) за билеты на счет мошенников.

Вам письмо

Завладеть чужими средствами аферисты способны и без эпистолярного романа — благодаря веерной рассылке. В поле темы они подбирают слова, тревожные для каждого: «долг», «штраф», «на вас оформлен кредит».

Переводной диктат
Фото: Pixabay

— Со ссылками нужно всегда быть предельно бдительными, особенно с теми, которые приходят из неизвестных источников. Киберпреступники клонируют сайты государственных органов и подсовывают, например, фишинговые копии страницы налоговой службы (ФНС), службы судебных приставов (ФССП), — пояснил оперативный сотрудник одного из подразделений полиции.

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Перечисленные выше способы составляют лишь небольшой процент общей статистики. В массе своей мошенники пользуются вошедшими уже в фольклор звонками от имени «службы безопасности» того или иного банка. По данным заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Дмитрия Скобелкина, только за полгода объем операций, проведенных без согласия клиентов, составил почти 4 млрд рублей. Было заблокировано около 10 тыс. телефонных номеров, которыми пользовались преступники. Банкир дал простой совет, как вести себя при звонке мошенников.

— Если вы не знаете, кто вам звонит, положите трубку. Спокойно, без паники, по номеру, указанному на банковской карте, либо на сайте кредитной организации, позвоните туда. И тогда вашим сбережениям ничто не угрожает,объяснил Скобелкин.

Куда жаловаться

Если избежать кражи всё же не удалось, потерпевшему необходимо обратиться с заявлением о преступлении в управление МВД России по месту нахождения отделения банка, в котором был открыт счет, пояснил «Известиям» Максим Стрильченко, адвокат по уголовным делам бюро «S&K Вертикаль».

Переводной диктат
Переводной диктат: что нового придумали «карточные» воры
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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— Грамотно составленное заявление существенно повысит шансы на возбуждение уголовного дела. В заявлении необходимо подробно описать все обстоятельства и указать, каким образом злоумышленник связывался с потерпевшим. К заявлению необходимо приложить справку об открытии счета с указанием отделения банка, платежные поручения, выписки, и иные подтверждающие списание денежных средств документы, а также детализацию звонков на мобильный телефон и скриншоты. После подачи заявления сотрудник полиции возьмет с потерпевшего объяснения, в которых нужно еще раз подробно изложить произошедшее. Обычно следователи возбуждают уголовные дела с квалификацией действий по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а это относится к категории тяжких преступлений, даже если украли только 1 тыс. рублей, — объясняет юрист.

Установить личности преступников в таких случаях довольно сложно, но полиция уже имеет методику расследования подобных преступлений и алгоритм необходимых следственных действий.

— Поэтому о каждом совершенном преступлении необходимо сообщать, всегда есть шансы на поимку преступника и возврат денежных средств, — пояснил адвокат Стрильченко.

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