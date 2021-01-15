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Купи слона: россияне охотно платят мошенникам за «целебные» товары

Доверчивым нижегородцам обещали медицинский эффект от простыней и пододеяльников
Фото: Depositphotos
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Купи слона: россияне охотно платят мошенникам за «целебные» товары
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2021-01-14 18:59:37
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Более 30 нижегородцев купили по баснословным ценам совершенно обычные постельные принадлежности. Продавцы уверили наивных граждан, что их товар обладает некими целебными свойствами, потому и стоит несколько десятков тысяч рублей за комплект. И это не единичный факт: мошенники продают как чудодейственные средства самые разные товары, а их жертвами, увы, в основном становятся пожилые люди. В ситуации разбирались «Известия»

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Жительница Нижнего Новгорода заплатила 57 тыс. рублей за комплект обычного постельного белья. Как рассказала полицейским потерпевшая, она увидела рекламу, в которой товару приписывались целительные свойства. По словам женщины, продавцы ввели ее в заблуждение относительно качества и стоимости товаров, из-за чего она и приобрела белье. Однако уже дома она поняла, что ее обманули.

Как сообщает ГУ МВД по региону, сотрудники торговавшей чудодейственными принадлежностями фирмы «Sonno Bella» были задержаны по подозрению в мошенничестве при продаже текстильных изделий. В ходе предварительного расследования уже установлен 31 потерпевший, но, вероятно, их еще больше. Сумма материального ущерба, причиненного купившим «уникальные» пододеяльники, простыни и наволочки, составила более 600 тыс. рублей. На данный момент расследование продолжается. Работникам фирмы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Купи слона
постельное белье

Купленный женщиной комплект постельного белья

Фото: Зеленоград.ру/zelenograd.ru
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Однако продаются такие постельные принадлежности с «лечебным действием» за несколько десятков тысяч рублей далеко не только в Нижнем Новгороде. В разных городах, судя по жалобам в соцсетях, мошенники действуют по единой схеме: людей, зачастую пожилых, приглашают на презентацию для получения подарков, где убеждают купить постельное белье за немалые деньги. Негодяев не смущает даже преклонный возраст жертв. Так, летом 82-летнюю жительницу Зеленограда остановили прямо на улице и пригласили на «презентацию», вручив женщине купон на 3 тыс. рублей и дисконтный билет на покупку спальных принадлежностей с правом гарантированного подарка. В итоге она согласилась приобрести текстильные изделия на 70 тыс. рублей, поверив в их пользу для здоровья.

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Впрочем, одними простынями мошенники свою фантазию не ограничивают и приписывают чудодейственный эффект самым разным товарам. В 2019 году в Петербурге полиция выявила организованную преступную группу, продававшую фильтры для воды с «целебными» свойствами. Мошенники ходили по квартирам и предлагали установить сомнительные устройства для очистки; в основном их жертвами становились люди старшего возраста.

Совсем недавно Ишимский городской суд поддержал исковые требования двух местных жителей и расторг заключенные ими с продавцами «целебных» товаров договоры купли-продажи. Истцов вместе с членами их семей пригласили на акцию с бесплатным массажем. На самом мероприятии потерявшие бдительность ишимцы согласились поучаствовать в лотерее, во время которой выиграли вибромассажную накидку. Однако в итоге получение приза закончилось заключением кредитного договора на сумму 129 тыс. рублей для оплаты оказавшегося в прямом смысле ценным «подарка».

Купи слона
Фильтр для воды с якобы чудодейственными свойствами

Фильтр для воды с якобы чудодейственными свойствами

Фото: МВД РФ

Кроме того, якобы японская массажная накидка на деле оказалась произведенной в КНР подделкой, непригодной для лечебного массажа. Покупатели столь ценного предмета решили вернуть товар и получить обратно деньги, но продавцы отказались это сделать в добровольном порядке, что и привело к обращению в суд. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в сертификате соответствия не было отражено, что этот электрический прибор не является медицинским изделием, а продавцы чудо-прибора не предоставили сведения об основных потребительских свойствах и противопоказаниях к использованию товара при заключении договора.

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Обязанность продавца

Как объяснил в разговоре с «Известиями» адвокат Алексей Токарев, продажа якобы полезных для здоровья товаров, на деле не являющихся таковыми, является прямым нарушением федерального закона «О защите прав потребителей». Перед покупкой товара либо получением услуги каждый из нас вправе получить исчерпывающую информацию о товаре и его характеристиках.

Статьи 9 и 10 закона обязывают продавца предоставить данные как о производителе, так и о характеристиках товара. Эти данные должны быть предоставлены не только по требованию потребителя, но и своевременно. Обязанность по предоставлению достоверной информации возложена на лицо, которое предлагает сделку, соответственно, при продаже все его заверения должны быть достоверны. В противном случае, если он обманывает, то он злоупотребляет доверием потребителя и фактически осуществляет мошенничество, то есть состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Купи слона
фемида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Зачастую бывает, что продавцы не рассказывают все сведения о товаре, и тогда покупатель имеет право вернуть приобретенную вещь на основании всё того же закона «О защите прав потребителей». Если незнание какой-то информации привело к неправильной эксплуатации товара или возможному вреду, то можно вернуть также и товар, не подлежащий возврату.

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— По закону в случае неиспользования товара потребитель вправе вернуть товар в течение 14 дней. В то же время есть категории вещей, которые нельзя вернуть просто так: к ним относятся сломанный товар, вещи, имеющие отрезной характер, некоторая мебель, средства личной гигиены, а также химическая продукция, в том числе парфюмерия. Но если покупателю не предоставили информацию о товаре и эта информация является существенной, то по этому основанию можно вернуть и тот товар, которые не подлежит возврату, — объясняет Токарев.

Главное — основание

Что делать тем, кто приобрел якобы целительное постельное белье, «Известиям» разъяснила юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

Если вы берете текстильное изделие, которое не подлежит возврату или обмену, как постельное белье, то, в принципе, его нельзя вернуть только потому, что это изделие вам не подошло. Однако это можно сделать, если товар оказался некачественным, а также если покупатель был введен в заблуждение относительно товара во время покупки. Например, продавец пообещал, что вещь обладает какими-то свойствами, а на деле она их не имеет.

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деньги
Фото: Depositphotos

В таком случае товар вернуть можно, отмечает юрист, но, скорее всего, добиваться этого придется в судебном порядке. Добровольно принять проданный товар и возвратить деньги, тем более когда речь идет о существенной сумме, продавцы соглашаются очень редко.

— Сейчас очень много фирм-однодневок и мошенников. Нередки ситуации, когда товар продается от имени юридического лица, но денежные средства перечисляются на карту физического лица. То есть даже если суд будет выигран и решение вынесено в пользу потребителя, деньги вернуть не удастся. Кроме того, часто к моменту вступления в силу решения суда компания ликвидируется, либо у нее на счетах ничего нет, — предупреждает Бондаренко.

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