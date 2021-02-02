Вирусное завоевание: число преступлений с картами выросло в 5,5 раза

В 2020-м количество преступлений с использованием пластиковых карт достигло 190,2 тыс., что в 5,5 раза больше показателей предыдущего года, сообщается в данных МВД , с которыми ознакомились «Известия». Также отмечается существенный рост деяний, совершенных с применением интернета и мобильной связи. В целом за год количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий достигло 510,4 тыс. В МВД объяснили это активным применением таких инструментов, появлением новых методов мошенничества и поведением самих пострадавших . Опрошенные «Известиями» эксперты подтверждают взрывной рост преступлений и предлагают выработать алгоритм действий при столкновении со злоумышленниками .

Мощная атака

В России в прошлом году зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Этот показатель на 73,4% больше, чем было в предыдущем году , следует из данных МВД. Из них 80% (410,5 тыс.) совершены путем кражи или мошенничества. А каждое 11-е — с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств. Остальные приходятся на долю иных преступлений в сфере компьютерной информации.

Злоумышленники в 2020-м в совершении преступлений чаще использовали банковские карты, интернет и телефон. В частности, за год количество деяний с применением пластиковых карт увеличилось на рекордные 453,1%, достигнув 190,2 тыс . В 2019 году, по данным министерства, было всего 34,4 тыс. С помощью интернета совершено 300,3 тыс. преступлений (+91,3%), средств мобильной связи — 218,7 тыс. (+88,3%) . Зачастую одно и то же преступление может совершатся с применением одного или двух приведенных методов, уточнили «Известиям» в МВД.

Вирусное завоевание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наибольший темп прироста преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге (780,6%), Ингушетии (167,5%) , Ленинградской области (142,8%), Севастополе (134,6%) и Москве (132%). А наименьший — в Ненецком АО, Магаданской области и республиках Коми, Карачаево-Черкесия и Адыгея .

В пресс-службе МВД «Известиям» пояснили, что динамика совершаемых преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий обусловлена их активно развивающимся применением, виктимным поведением потерпевших, а также возникновением новых способов совершения противоправных деяний .

Там подчеркнули: тенденция роста числа зарегистрированных IТ-преступлений обусловила активизацию работы по совершенствованию законодательной и ведомственной нормативной базы, создание специализированного подразделения для борьбы с такими деяниями, а также перевод киберхищений в категорию тяжких преступлений.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» заявили: в 2020 году, по предварительным данным, выросло как количество, так и объем операций без согласия клиентов банков. Там не уточнили цифр , добавив, что показатели будут опубликованы в феврале. Ранее на сайте регулятора сообщалось, что за первое полугодие 2020-го общий объем таких операций составил 4 млрд рублей. Из них банки вернули клиентам около 485 млн. Также отмечалось, что за шесть месяцев по инициативе ЦБ заблокировано свыше 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, или почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Вирусное завоевание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В топ-30 кредитных организаций «Известиям» рассказали о двукратном росте жалоб клиентов на мошенников. Количество таких обращений в «Открытии» в 2020-м увеличилось вдвое , отметил директор департамента информационной безопасности банка Илья Сулоев. Касаясь вопроса о фактах кражи с банковских карт физлиц, он сказал: такие сведения не раскрываются в компании, добавив, что потери клиентов остались на уровне 2019-го.

В УБРиР зафиксирован рост числа мошенничеств на 40% по сравнению с годом ранее. В Ак Барс Банке этот показатель вырос незначительно , отметил директор департамента информационной безопасности организации Вячеслав Яшкин. В целом мошенничество в банковской сфере за год выросло более чем вдвое, рассказал вице-президент Почта Банка Станислав Павлунин. Он пояснил взрывной рост пандемией, вызванными ею ограничениями и изменениями в жизни людей.

В банках отметили, что для минимизации атак они внедрили комплексные системы антифрода, также проводятся информационные кампании среди клиентов о новых видах мошенничества и методах противостояния им.

Критичный подход

Массовые телефонные мошенничества, вредоносные «банковские» приложения для смартфонов и фальшивые сайты платежных систем стали настоящей проблемой 2020 года, подтвердил директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин . По его словам, с началом пандемии и переходом сотрудников компаний на дистанционную работу кибермошенники получили новые возможности для атак. Судя по объемам хищений, банки и финансовые компании оказались не готовы к масштабному воздействию на своих клиентов, добавил он.

Вирусное завоевание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам ведущего эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, в 2021-м, скорее всего, тенденции мошенничества сохранятся. Но существенное увеличение их числа маловероятно , так как финансовые организации и телеком-операторы активно борются с подобными схемами, а насыщенная новостная повестка заставила граждан настороженно относиться к подозрительным звонкам, уверен он.

Вместе с тем эксперт напомнил о важности критического подхода к вызовам с неизвестных номеров, сообщениям о соцвыплатах или вознаграждениях.

По словам Сергея Волдохина, чтобы минимизировать ущерб от деятельности злоумышленников, необходимо повышать цифровую грамотность граждан и выработать алгоритм действий при столкновении с мошенниками . Но зачастую кибератакам на обычных людей предшествуют сливы персональных данных клиентов компаний, поэтому бизнесу также необходимо в дополнение к техническим средствам защиты сформировать у собственных сотрудников навыки противодействия мошенническим операциям, резюмировал он.

Вирусное завоевание Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl